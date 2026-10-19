Original modelo de desarrollo en Chile: de fondos públicos a corporación privada

La Ruta Escénica Lagos y Volcanes fue desarrollada en 10 años por Corfo. Nació con presupuesto y gobernanza estatales. Hoy su directorio es mayoritariamente privado y busca socios argentinos para armar rutas que crucen la cordillera.

lunes 19 de octubre de 2026

Rodrigo Moreno, gerente del programa estratégico mesorregional Ruta Escénica Lagos y Volcanes, de la Corporación de Fomento Productivo (Corfo) de Chile, explicó a Económicas Bariloche cómo el proyecto pasó de depender del Estado a un modelo empresario. También es director ejecutivo de la Corporación Ruta Escénica Lagos y Volcanes.

El programa depende de Corfo, organismo del Ministerio de Economía chileno. Surgió después de que Chile ingresó a la OCDE en 2010. El diagnóstico del organismo incluyó al turismo entre los sectores donde el país podía mejorar. Corfo creó entonces los programas estratégicos, con una duración de diez años, para armar gobernanza, hojas de ruta y carteras de proyectos. Este programa está en el año 10.

Empezó con financiamiento 100% público y una gobernanza principalmente pública. Después el directorio pasó a tener mayoría privada y las empresas empezaron a aportar recursos. Hace dos años se constituyó la corporación. Según Moreno, al terminar el programa será enteramente privada, con funciones de gestora de destino: mejorar y sofisticar la oferta turística.

El sector público seguirá en mesas de trabajo sectoriales para destrabar obras e infraestructura. Moreno explicó que el turista pasa el 75% del tiempo en bienes de uso público.

Moreno dijo que el aporte privado se da sobre todo en “la inversión que no se ve”: reuniones, cofinanciamiento de obras y el tiempo de empresarios que integran la mesa. También señaló inversión en termalismo, centros de esquí, operación y promoción. La corporación trabajó con el Banco Interamericano de Desarrollo, CAF, Corfo, los gobiernos regionales y los gremios privados.

Ruta Escénica de Lagos y Volcanes

El territorio abarca la zona cordillerana y lacustre de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Allí existe la Red Interlagos, infraestructura vial del Ministerio de Obras Públicas, y una oferta turística con muchas empresas, pero dispersas. El programa busca articularlas. La ruta concentra el 80% de la oferta termal de Chile. Va desde Araucanía Andina (Malalcahuello, Corralco, Lonquimay, Melipeuco) hasta la cuenca del lago Llanquihue y el estuario de Reloncaví. Pasa por Pucón, Villarrica, Curarrehue, Siete Lagos, Lago Ranco, Valdivia y el corredor Osorno–Puyehue, con el Paso Cardenal Samoré hacia Villa La Angostura y Bariloche. Al sur empalma con la Carretera Austral y la Ruta de los Parques de la Patagonia.

El principal cliente es el turista chileno, que tuvo la mayor ocupación entre 2018 y 2025. Para atraer al turista de larga distancia, con mayor gasto, la corporación trabaja en rutas que cruzan la cordillera: una ruta del vino patagónica, rutas de la fe sobre los antiguos caminos jesuíticos, la ruta del Pehuén y circuitos fluviales. Moreno dijo que los privados buscan socios del lado argentino. Contó que en Valdivia, en comités de integración internacional con el cónsul general de Chile en Bariloche, Javier Matta Manzano, se planteó hacer talleres y ruedas de negocios para que los empresarios conozcan la oferta del otro lado y definan qué se complementa.