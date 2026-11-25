Con 2,6% menos arribos en octubre, el gasto por pasajero subió 5,7% real y compensó la caída. El acumulado anual, sin embargo, sigue en rojo: 4,8% menos de visitantes y 4% menos de gasto real.

miércoles 25 de noviembre de 2026

El informe de noviembre de la AEHGB registró una suba interanual del 5,7% en el gasto real por pasajero. La edición 2026 de Bariloche a la Carta convocó a 76.000 personas a lo largo de sus actividades.

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB) presentó su informe de Coyuntura y Competitividad Turística de noviembre. Según el relevamiento, en octubre los arribos a la ciudad cayeron un 2,6% frente al mismo mes de 2025, mientras que el gasto turístico total aumentó un 3% en términos reales, una vez descontada la inflación.

El aumento del 5,7% en el gasto real por pasajero compensó la caída en los arribos y permitió que el gasto total creciera en el mes. Los pernoctes bajaron un 3% interanual y la estadía promedio se mantuvo prácticamente estable, con una variación del −0,4%.

En el acumulado de enero a octubre, los arribos disminuyeron un 4,8%, los pernoctes un 3,5% y el gasto turístico total real un 4% frente al mismo período de 2025. En esos diez meses, la estadía promedio aumentó un 1,4% y el gasto real por pasajero, un 0,9%.

El informe también presentó el balance de Bariloche a la Carta 2026. El evento reunió a 76.000 personas en el conjunto de sus actividades y recibió a 45.000 visitantes en los cuatro días de feria. La edición generó $3.900 millones de gasto directo entre la feria, la gastronomía local y la hotelería, y movilizó 1.280 puestos de trabajo directos en la feria.