Río Negro puso en marcha en Bariloche una capacitación internacional en lucha contra el narcotráfico, con especialistas de la Policía Nacional de Colombia y la participación de efectivos provinciales, federales y de Neuquén.

miércoles 25 de noviembre de 2026

La formación se extenderá hasta mañana en el auditorio de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB). Es impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia y forma parte de una planificación que también contempla actividades en Viedma y Cipolletti.

El programa aborda contenidos vinculados al escenario internacional de las drogas ilícitas, las estructuras del crimen organizado, las técnicas de investigación del narcotráfico, el desmantelamiento de redes delictivas y el ciberdelito. También incluye el análisis de las distintas modalidades de microtráfico, tráfico y desvío de sustancias químicas utilizadas en la producción de drogas.

La capacitación está a cargo de dos especialistas de la Policía Nacional de Colombia: el teniente coronel Mauricio Vega Gómez, magíster en Seguridad Pública y exjefe de la Unidad Interagencial DEA, y el teniente coronel Rymel Arley Estévez Araque, consultor en seguridad integral, gestión pública estratégica y gestión de riesgos.

El intercambio permite incorporar experiencias de un país con una extensa trayectoria en la investigación del narcotráfico y trasladar conocimientos y herramientas a los equipos que trabajan en territorio. Las jornadas también incluyen ejercicios prácticos para aplicar los contenidos en situaciones vinculadas con la investigación criminal.

Participan integrantes de las áreas de Toxicomanía de la Policía de Río Negro, efectivos de la Policía del Neuquén y representantes de las fuerzas federales con presencia en la región: Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.

Durante la apertura estuvieron presentes el Secretario de Justicia, Manuel Casariego; el Secretario de Narcocriminalidad, Darío Buonaventura; el Subjefe de la Policía de Río Negro, Elio Tapia; y el Director General de Toxicomanía y Leyes Especiales, Rubén Ralinqueo, entre otras autoridades.

Buonaventura destacó que la capacitación permanente y el intercambio de conocimientos forman parte de una política provincial orientada a sumar herramientas y unificar criterios entre las distintas fuerzas. Además, confirmó que el ciclo continuará en Viedma y finalizará la próxima semana en Cipolletti.

La iniciativa del Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, busca mejorar las capacidades de investigación y la cooperación entre organismos provinciales, nacionales e internacionales frente a un delito que exige preparación especializada, información y coordinación.