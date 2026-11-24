Con clases virtuales y una instancia presencial en Los Menucos, el Gobierno provincial inició una capacitación de cuatro semanas destinada a quienes buscan acreditar sus saberes y sumarse formalmente a la actividad turística. La propuesta, articulada entre Turismo y Educación, superó las expectativas de inscripción y apunta a fortalecer el desarrollo económico de cada rincón de la provincia.

martes 24 de noviembre de 2026

Con una convocatoria que superó las expectativas, el Gobierno de Río Negro dio inicio a la capacitación “Herramientas profesionales para Guía Baqueano”, destinada a quienes buscan desarrollar una actividad laboral vinculada al turismo rural y de naturaleza, en el marco de la política de desarrollo económico de todas las regiones que impulsa el Gobernador Alberto Weretilneck.

La Secretaria de Turismo, Sol Canalda, junto a Eloísa Aliberti y Carolina Villanueva, dio la bienvenida a los participantes durante el primer encuentro virtual. Debido a la cantidad de inscriptos, la cursada se organizó en dos comisiones.

“Son ustedes los que conocen los caminos, los paisajes y las historias de la provincia. Queremos complementar todo ese conocimiento y el vínculo que tienen con su lugar para que puedan seguir contándole todo eso que ya saben a nuestros turistas”, expresó Canalda.

La Secretaria también destacó la importancia de acercar propuestas de formación a las localidades donde el acceso a este tipo de capacitaciones es más limitado. “Tenemos oportunidades en cada rincón de Río Negro, cada lugar de la provincia es igual de importante para nosotros”, señaló.

La capacitación es resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Educación, a través del Instituto Técnico Superior Bariloche Nº 4.

“Esta formación surge de la necesidad de darle un encuadre a la actividad, de pensar cómo cuidar y acompañar a quienes ya la venían realizando y también a quienes quisieran sumarse”, explicó Aliberti.

Por su parte, Carolina Villanueva, docente y coordinadora académica, destacó que la convocatoria tuvo una repercusión mucho más amplia de la esperada y explicó que el curso brindará herramientas para que los participantes puedan acreditar los conocimientos adquiridos a través de su experiencia, con contenidos específicos sobre la Región Sur.

La formación tendrá una duración de cuatro semanas, distribuidas en cuatro módulos, y combinará clases virtuales con una instancia presencial en Los Menucos.

Durante la cursada se abordarán contenidos relacionados con la interpretación del patrimonio natural y cultural, la planificación de recorridos, el cuidado del ambiente, los primeros auxilios y la gestión de emergencias en zonas rurales, así como los requisitos para la habilitación y el registro provincial de guías baqueanos.