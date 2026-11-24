Integrantes de la Promoción 11ª de Peritos Mercantiles del Instituto San Francisco de Asís, egresadas en 1986, regresaron a la ciudad para celebrar cuatro décadas de amistad y vivencias compartidas. Durante su paso, recorrieron la Torre del Reloj del Centro Cívico y recibieron un diploma de reconocimiento por parte de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.

martes 24 de noviembre de 2026

Hay viajes que parecen terminar cuando se apagan las luces del micro, pero en realidad quedan latentes durante décadas, guardados en la memoria como un tesoro íntimo.

Cuarenta años después de aquel viaje de egresados que marcó su adolescencia, veintidós compañeras de la 11ª Promoción de Peritos Mercantiles del Instituto San Francisco de Asís de Córdoba, egresadas en 1986, regresaron a Bariloche para reencontrarse con la ciudad y con la historia que compartieron.

El tiempo pasó, las vidas cambiaron y cada una construyó su propio camino, pero la complicidad de aquellos años volvió a sentirse intacta en cada charla, en cada risa y en cada mirada al paisaje patagónico. Volver juntas a Bariloche no fue solo repetir un destino: fue abrazar a las jóvenes que fueron y celebrar la amistad que resistió el paso de cuatro décadas.

Como parte de este regreso cargado de emoción, el grupo visitó la Torre del Reloj, en el corazón del Centro Cívico, uno de los emblemas más representativos de la ciudad. Desde lo alto, entre la campana, la historia y la postal inconfundible de los cerros y el lago, el reencuentro cobró un matiz especial, casi como detener por un instante el reloj que marcó estos cuarenta años.

En reconocimiento a esa historia compartida y a la decisión de volver a descubrir Bariloche, su naturaleza y su cultura, el Municipio de nuestra ciudad les otorgó un diploma especial firmado por el secretario de Turismo, Eric Guzmán en representación del intendente Walter Cortés y todo San Carlos de Bariloche. Más allá del papel y los sellos oficiales, el reconocimiento simbolizó el valor de una amistad que atravesó el tiempo sin perder su esencia.

Para estas veintidós egresadas cordobesas, el viaje significó mucho más que un paseo turístico: fue un homenaje a la juventud, a los sueños compartidos y a los lazos que se forjaron en las aulas y se sostuvieron a lo largo de la vida. Cuatro décadas después, la ciudad volvió a recibirlas con los brazos abiertos, recordándoles que hay recuerdos que nunca envejecen.