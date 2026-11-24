Tiene 14 años, estaba internada en Pediatría y desapareció este lunes a la tarde.

martes 24 de noviembre de 2026

La Policía de Río Negro solicita colaboración de la comunidad para dar con el paradero de la menor Cielo Antonella Zuñiga Hernández, de 14 años de edad, quien se ausentó de la sala de pediatría del Hospital Zonal Ramón Carrillo, donde permanecía internada.

La denuncia fue radicada por la progenitora de la menor y por médicos del nosocomio local, quienes dieron cuenta que la adolescente se retiró del centro de salud este lunes a la tarde.

Características físicas: estatura 1.63 Mts, contextura delgada, tez blanca, cabello teñido Rubio.

Al momento de retirarse vestía Calza C/negro, Campera, C/negro y Zapatillas C/negro. Radica denuncia Penal El Dr. IGLESIAS conforme requerimiento del fiscal de turno Dr. Miranda.

Cualquier información comunicarse con la unidad policial más próxima o con el 911.