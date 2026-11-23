El joven competidor de 31 años sueña con llegar a Chamonix, Mont Blanc. Su papá lo acompaña en las competencias. Es el primer joven con esa condición en completar el recorrido de 22 kilómetros.

lunes 23 de noviembre de 2026

Alan Rodríguez tenía un sueño y lo cumplió: carreras de trail y cruzar la línea de meta. Este fin de semana en Bariloche completó la competencia de 22 kilómetros y lo celebró anunciando que tiene un nuevo sueño: legar a Chamonix, Mont Blanc.

El joven de 31 años es un orgullo para los argentinos. Su condición no obstaculiza conseguir sus metas. Nadie lo detiene pero para conseguirlo es fundamental el pilar de su papá, César, conocido como el Vikingo.

Las redes sociales se colmaron de publicaciones de Alan cruzando la línea de meta en Bariloche. Ambos fueron ovacionados. Con la bandera argentina en alto y a caballito de Pablito Colombo, presentador oficial de la competencia, Alan anunció su nuevo objetivo: participar de la ultramaratón de trail running más prestigiosa del mundo.

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Alan es reconocido por romper barreras en el atletismo adaptado e inclusivo.

Conocido en redes como @alanrun_sinlimite, tiene 31 años y entrena junto a su padre César, su entrenador Guillermo Lescano, familiares y amigos.

Antes de completar la UTMB de Bariloche, el tándem participó en diciembre de El Cruce Saucony, cuando se convirtió en la primera persona con síndrome de Down en completar los 100 km (divididos en tres etapas en Villa La Angostura, Patagonia), tras más de un año de preparación específica.

En su historial acumula otros logos, como los 21 km de Extremo Tucumán (junto a su papá), los 15 km de K42 Series y los 21 km de Buenos Aires.

Trayectoria fuera de las montañas

Antes de hacerse conocido en el ultratrail, Alan fue noticia nacional por luchar judicialmente junto a su familia y la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) para obtener su título secundario oficial (entregado en 2017). Además, trabaja en el área de Tecnología de Banco Santander, se desempeñó como asistente deportivo de tenis y tuvo participaciones como actor

“Alan tiene un sueño, se lama Chamonix-Mont Blanc” publicó Colombo en sus redes. “Si se puede, el Techo son las EstrellasðŸ’«”.