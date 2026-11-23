La obra facilitará el cruce peatonal y ayudará a reducir la velocidad de los vehículos en la esquina.

lunes 23 de noviembre de 2026

La cuadrilla municipal de Bacheo trabajó este lunes 23 de noviembre en el hormigonado de uno de los dos pasos peatonales elevados previstos en la intersección de 25 de Mayo y 9 de Julio, en el marco de las obras de seguridad vial que la gestión del intendente Walter Cortés ejecuta con personal y recursos propios.

Durante la jornada, el equipo volcó, distribuyó y niveló hormigón H30 con fibra en el sector preparado para esta etapa, que da continuidad al primer paño ejecutado a comienzos de noviembre.

La estructura tendrá una franja central destinada al cruce peatonal y rampas a ambos lados para que los vehículos reduzcan la velocidad al llegar a la esquina, donde también se realizaron arreglos en las cunetas para favorecer el escurrimiento del agua.

Las intervenciones sobre 9 de Julio también abarcan el cruce con Vilcapugio, mientras que en los próximos días está previsto retomar las tareas en el segundo paso elevado de 25 de Mayo.

Durante el fragüe del hormigón, se solicita a quienes circulan por el sector que reduzcan la velocidad, respeten la señalización y eviten transitar sobre los paños recién hormigonados.

Con estas intervenciones, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche busca mejorar la seguridad de quienes se desplazan a pie por el barrio y ordenar la convivencia entre peatones y conductores en los cruces de 9 de Julio.