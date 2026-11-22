El encuentro se realizará el sábado 28 de noviembre, de 15 a 00, en el Espacio Duam de Neuquén capital. Participarán 18 bodegas de la Patagonia, con degustaciones, gastronomía regional y música en vivo de Los Pericos, Los Tipitos y Muster.

domingo 22 de noviembre de 2026

La ciudad de Neuquén será escenario de la segunda edición del Patagonia Wine Fest, una propuesta que busca acercar los vinos patagónicos al público a través de una experiencia que integra producción regional, gastronomía y música. El evento se desarrollará el sábado 28 de noviembre en el Espacio Duam, con el acompañamiento del Gobierno provincial y la Municipalidad de Neuquén.

En diálogo sobre los preparativos, Ignacio Solari, integrante del equipo organizador, destacó que se trata de una iniciativa pensada especialmente junto a los productores vitivinícolas. “Es un evento que está realizado para y con las bodegas. El objetivo es seguir difundiendo las bodegas patagónicas, el consumo responsable del vino y, obviamente, acompañarlo de buena gastronomía neuquina y música local y nacional”, explicó.

Esta segunda edición contará con la participación de 18 bodegas de Neuquén, Río Negro y La Pampa, mientras que la organización trabaja en la incorporación de establecimientos de Chubut. La propuesta permitirá conocer diferentes varietales, estilos y procesos de elaboración. “Es impresionante la cantidad de bodegas y, cuando llegás, vas encontrando bodegas nuevas, varietales nuevos y tipos de vinificación que tal vez no conocíamos, como los vinos naranjos o rosados”, señaló Solari.

El organizador también puso el acento en la posibilidad de acercar el vino a nuevos públicos y dejar de lado ciertos prejuicios asociados a su consumo. “Es una apuesta muy grande traer a estas bandas para poder desestructurar un poco ese mundo del vino, tan estructurado por ahí, o el tabú de que hay que tomarlo y hay que tener conocimiento. Nosotros pensamos que el vino hay que disfrutarlo como a uno le gusta, con buena compañía y buena música”, expresó.

En ese sentido, la música tendrá un lugar destacado durante la jornada, con las presentaciones de Los Pericos, Los Tipitos y Muster, banda neuquina que viene desarrollando presentaciones en escenarios de Buenos Aires. También participarán los DJ Lara y Claudio Mengón. La programación combinará los espacios interiores y exteriores del predio, con la posibilidad de trasladar todas las actividades al salón climatizado en caso de condiciones climáticas desfavorables. “No se suspende, no se posterga y se sigue disfrutando de la misma manera”, aseguró Solari.

Otra de las propuestas será un espacio de encuentro destinado al sector gastronómico y hotelero, que funcionará de 15 a 17. La iniciativa apunta a generar vínculos entre las bodegas, restaurantes y establecimientos hoteleros, para que puedan conocer nuevas etiquetas y explorar posibilidades de incorporación de vinos regionales a sus cartas. Luego, el festival continuará abierto al público general.

“Con la entrada se entrega la copa de vino y después la idea es que vayan recorriendo los diferentes stands y puedan ir disfrutando y conociendo los distintos varietales y bodegas”, detalló Solari. Además, destacó el valor del intercambio directo con los productores: “La idea es ir aprendiendo con los bodegueros, en un encuentro donde cuentan cómo se hizo el vino, qué tiene y cuáles fueron los procesos. Eso es lo más interesante”.

Entradas e información

El Patagonia Wine Fest se realizará el sábado 28 de noviembre, de 15 a 00, en el Espacio Duam de Neuquén capital. La entrada general tendrá un valor de 70.000 pesos e incluirá una copa para las degustaciones. También estará disponible la modalidad VIP Corporativo, con un valor de 300.000 pesos por persona, que contempla acceso a un sector exclusivo con servicio de gastronomía y vinos.

Las entradas se encuentran a la venta a través de la plataforma Tu Entrada. Para conocer novedades y detalles de la programación se puede consultar la cuenta de Instagram @patagoniawinefest.