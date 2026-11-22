Llega a la ciudad de Neuquén la segunda edición de Patagonia Wine Fest
La ciudad de Neuquén será escenario de la segunda edición del Patagonia Wine Fest, una propuesta que busca acercar los vinos patagónicos al público a través de una experiencia que integra producción regional, gastronomía y música. El evento se desarrollará el sábado 28 de noviembre en el Espacio Duam, con el acompañamiento del Gobierno provincial y la Municipalidad de Neuquén.
En diálogo sobre los preparativos, Ignacio Solari, integrante del equipo organizador, destacó que se trata de una iniciativa pensada especialmente junto a los productores vitivinícolas. “Es un evento que está realizado para y con las bodegas. El objetivo es seguir difundiendo las bodegas patagónicas, el consumo responsable del vino y, obviamente, acompañarlo de buena gastronomía neuquina y música local y nacional”, explicó.
Esta segunda edición contará con la participación de 18 bodegas de Neuquén, Río Negro y La Pampa, mientras que la organización trabaja en la incorporación de establecimientos de Chubut. La propuesta permitirá conocer diferentes varietales, estilos y procesos de elaboración. “Es impresionante la cantidad de bodegas y, cuando llegás, vas encontrando bodegas nuevas, varietales nuevos y tipos de vinificación que tal vez no conocíamos, como los vinos naranjos o rosados”, señaló Solari.
El organizador también puso el acento en la posibilidad de acercar el vino a nuevos públicos y dejar de lado ciertos prejuicios asociados a su consumo. “Es una apuesta muy grande traer a estas bandas para poder desestructurar un poco ese mundo del vino, tan estructurado por ahí, o el tabú de que hay que tomarlo y hay que tener conocimiento. Nosotros pensamos que el vino hay que disfrutarlo como a uno le gusta, con buena compañía y buena música”, expresó.
En ese sentido, la música tendrá un lugar destacado durante la jornada, con las presentaciones de Los Pericos, Los Tipitos y Muster, banda neuquina que viene desarrollando presentaciones en escenarios de Buenos Aires. También participarán los DJ Lara y Claudio Mengón. La programación combinará los espacios interiores y exteriores del predio, con la posibilidad de trasladar todas las actividades al salón climatizado en caso de condiciones climáticas desfavorables. “No se suspende, no se posterga y se sigue disfrutando de la misma manera”, aseguró Solari.
Otra de las propuestas será un espacio de encuentro destinado al sector gastronómico y hotelero, que funcionará de 15 a 17. La iniciativa apunta a generar vínculos entre las bodegas, restaurantes y establecimientos hoteleros, para que puedan conocer nuevas etiquetas y explorar posibilidades de incorporación de vinos regionales a sus cartas. Luego, el festival continuará abierto al público general.
“Con la entrada se entrega la copa de vino y después la idea es que vayan recorriendo los diferentes stands y puedan ir disfrutando y conociendo los distintos varietales y bodegas”, detalló Solari. Además, destacó el valor del intercambio directo con los productores: “La idea es ir aprendiendo con los bodegueros, en un encuentro donde cuentan cómo se hizo el vino, qué tiene y cuáles fueron los procesos. Eso es lo más interesante”.
Entradas e información
El Patagonia Wine Fest se realizará el sábado 28 de noviembre, de 15 a 00, en el Espacio Duam de Neuquén capital. La entrada general tendrá un valor de 70.000 pesos e incluirá una copa para las degustaciones. También estará disponible la modalidad VIP Corporativo, con un valor de 300.000 pesos por persona, que contempla acceso a un sector exclusivo con servicio de gastronomía y vinos.
Las entradas se encuentran a la venta a través de la plataforma Tu Entrada. Para conocer novedades y detalles de la programación se puede consultar la cuenta de Instagram @patagoniawinefest.