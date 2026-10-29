“Dulce o Truco”, la propuesta de Manush para celebrar Halloween  

La cervecería propone una edición elaborada especialmente para esta fecha, con una American Pale Ale con jugo de frambuesa y una presentación sorprendente.

jueves 29 de octubre de 2026

Con motivo de Halloween, Cervecería Manush presenta “Dulce o Truco”, un estilo especial creado exclusivamente para celebrar esta fecha y vivir el espíritu de la noche de brujas.

Pensada especialmente para la ocasión, “Dulce o Truco” es una American Pale Ale con jugo de frambuesa, de perfil cítrico y refrescante, elaborada con lúpulos americanos que aportan un marcado carácter aromático. La frambuesa suma notas frutales y una leve acidez, logrando una cerveza equilibrada, jugosa y muy fácil de tomar. Con 5 % de alcohol y 20 IBU, presenta un amargor suave y moderado, ideal para acompañar una celebración que invita a probar algo diferente.

El verdadero truco está en la copa. Cada “Dulce o Truco “se sirve con el borde decorado con una sorpresa explosiva que crepita y estalla en la boca con cada sorbo. Así, este estilo especial de Halloween se convierte también en una experiencia sensorial para compartir, sorprenderse y disfrutar.

Desde lo gastronómico, las creaciones de su chef “Take” para el festejo serán una “Spooky Burger”, una hamburguesa de pan negro brioche, medallón de cerdo, salsa BBQ, coleslaw, cebolla crispy y maní acompañado de papas. Y de postre un “Boo fiterol”, el clásico profiterol, crema de calabaza y helado de chocolate.

La invitación es en el local del centro- Dr. Juan Javier Neumeyer 20, Bariloche- desde el 31 de octubre el 7 de noviembre. Y como cierre del festejo el mismo 7 de noviembre a partir de las 21hs habrá un “live set” de la mano de Mesa Midi, premios y maquillajes para todos los que visiten el local.

Con esta propuesta, Manush se suma a la celebración de Halloween en la que la experimentación aparece tanto en la cerveza como en los detalles de cada plato. Una manera de correrse de lo habitual y encontrarse alrededor de la mesa con algo distinto, sin perder el espíritu de la fecha.