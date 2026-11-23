La 15ª edición de la prueba ciclística convocó a cerca de 2.500 deportistas de Argentina y del exterior para recorrer uno de los circuitos más emblemáticos de la Patagonia. Este año se incorporó al calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Lionel Scaloni alcanzó el tercer puesto en su categoría y clasificó para el Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027 de Francia.

lunes 23 de noviembre de 2026

Scaloni con el gobernador Figueroa

La provincia del Neuquén fue escenario de una nueva edición del Gran Fondo Siete Lagos, una de las competencias de ciclismo más convocantes de la Patagonia. El evento se desarrolló del 20 al 22 de noviembre, con la participación de deportistas de distintos puntos del país y del exterior, y contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz.

La 15ª edición tuvo un significado especial: por primera vez, la competencia formó parte del calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), como fecha clasificatoria para el Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027, que se disputará en Francia. Este reconocimiento representa un paso importante para la proyección internacional del evento y posiciona a Neuquén dentro del circuito mundial del ciclismo.





Scaloni, con Aimar, Samuel, Rolo Figueroa y otros referentes

La prueba principal se desarrolló sobre un recorrido de 110 kilómetros por la Ruta Nacional 40, desde San Martín de los Andes hasta Villa La Angostura, atravesando los paisajes de montañas, bosques nativos y lagos que caracterizan al Camino de los Siete Lagos.

Entre los participantes se destacó la presencia de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina de fútbol y campeón del mundo en Qatar 2022, quien volvió a participar de la competencia y consiguió el tercer puesto en su categoría (M45-49), entre 179 competidores de su división.

El entrenador de la Scaloneta completó los 110 kilómetros de la Ruta Nacional 40, entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Hizo un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 54 segundos. Quedó a solo 3 segundos del segundo y a 28 segundos del ganador de la categoría.

Al ser la primera vez que la competencia forma parte del calendario oficial de la UCI (UCI Gran Fondo World Series), su podio le dio la clasificación al Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027 en Alta Saboya, Francia.

Scaloni participó junto a integrantes de su cuerpo técnico de la Selección Argentina, como Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, Martín Tocalli y Luis Martín.

De esta manera, la carrera reunió deporte, turismo y naturaleza en uno de los corredores turísticos más reconocidos del país, fortaleciendo la proyección de la Región de los Lagos del Sur como destino para eventos deportivos de alcance internacional.

Tres jornadas de ciclismo

El Gran Fondo Siete Lagos comenzó el viernes 20 de noviembre en San Martín de los Andes, con las acreditaciones, la entrega de kits a los participantes y la apertura de la Expo Bici, un espacio que reunió a marcas vinculadas al ciclismo, exhibiciones y actividades para deportistas y visitantes.

El sábado 21 se desarrolló la competencia contrarreloj de 10 kilómetros, además del Gran Fondo Kids, una propuesta recreativa destinada a niños y niñas que permitió ampliar la participación de las familias en el encuentro deportivo.

En la contrarreloj masculina, el ganador fue Joaquín Arancedo, con un tiempo de 15 minutos, 11 segundos y 5 centésimas. El segundo lugar correspondió a Daniel Flores, con 15 minutos, 17 segundos y 28 centésimas, mientras que Omar Azzem completó el podio con 15 minutos, 31 segundos y 97 centésimas.

Entre las mujeres, Julieta Benedetti se impuso con un registro de 17 minutos, 15 segundos y 35 centésimas. Fue escoltada por Eliana Villalba, con 17 minutos, 34 segundos y 22 centésimas, y Abril Garzón, con 17 minutos, 35 segundos y 83 centésimas.

La actividad central tuvo lugar el domingo 22 de noviembre, con la largada de la prueba de 110 kilómetros desde la Plaza San Martín de San Martín de los Andes y la llegada en Villa La Angostura.

A lo largo del recorrido, los ciclistas atravesaron uno de los escenarios naturales más representativos de la provincia, en una competencia que combinó exigencia física, espíritu deportivo y paisajes de la cordillera neuquina.

Turismo deportivo

La realización de esta competencia representa una oportunidad para continuar consolidando el turismo deportivo como parte de la oferta turística de Neuquén.

El Gran Fondo Siete Lagos vincula a San Martín de los Andes y Villa La Angostura mediante una propuesta que convoca a deportistas, equipos de acompañamiento y visitantes, y pone en valor la infraestructura turística, los servicios y los atractivos naturales de la Región de los Lagos del Sur.

Su incorporación al calendario UCI Gran Fondo World Series amplía las posibilidades de promoción internacional, al permitir que participantes de la competencia obtengan plazas clasificatorias para el Campeonato Mundial de 2027.

La 15ª edición reafirmó así el potencial de Neuquén para recibir competencias deportivas de gran convocatoria, donde los paisajes de la provincia se convierten en protagonistas de experiencias que integran turismo, deporte y naturaleza.