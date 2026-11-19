El Gobierno nacional dispuso una actualización de los aranceles del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). El pasaporte regular pasará a costar $130.000, mientras que el DNI tendrá un valor de $20.000. También habrá incrementos en las modalidades exprés y de entrega inmediata.

jueves 19 de noviembre de 2026

A partir del sábado 21 de noviembre comenzará a regir un nuevo cuadro tarifario para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte argentino. La actualización fue establecida por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y contempla aumentos de hasta el 100% en algunos servicios.

Según los valores difundidos, el pasaporte regular pasará de $100.000 a $130.000, lo que representa un incremento del 30%. En tanto, el DNI regular duplicará su costo y pasará de $10.000 a $20.000.

Cuánto costarán los pasaportes

Los nuevos aranceles para los documentos de viaje serán:

Pasaporte regular: $130.000.

Pasaporte exprés: $260.000.

Pasaporte al instante: $429.000.

Pasaporte excepcional para extranjeros: $130.000.

Documento de viaje para personas apátridas o refugiadas: $130.000.

Nuevos valores del DNI

En el caso del Documento Nacional de Identidad, los valores informados son:

DNI regular: $20.000.

DNI exprés: $52.000.

DNI al instante: $114.000.

DNI para extranjeros: $40.000.

Por qué se actualizan los aranceles

Desde el organismo nacional señalaron que la actualización busca garantizar la sustentabilidad financiera del RENAPER, mejorar la reinversión de sus recursos y acompañar el proceso de modernización tecnológica, particularmente la emisión del nuevo DNI electrónico.

Además, la Resolución 151/2026 estableció un mecanismo de actualización semestral de las tarifas, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Cómo realizar los trámites

Para gestionar el DNI o el pasaporte, los interesados pueden solicitar un turno a través de la aplicación Mi Argentina para asistir a un Centro de Documentación del RENAPER o concurrir al Registro Civil correspondiente, según la modalidad del trámite.

Es necesario presentarse con la documentación requerida y el comprobante de pago. Una vez iniciado el trámite, se entrega una constancia que permite realizar el seguimiento de la solicitud.