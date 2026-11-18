El propio testamento del padre pedía dejar a su hijo afuera por ese motivo, pero una cláusula lo benefició.

miércoles 18 de noviembre de 2026

Una mujer pidió que su hermano fuera excluido de la herencia de su padre por antecedentes de violencia familiar. Como prueba presentó un testamento en el que el hombre había dejado constancia de las agresiones sufridas y de su voluntad de impedir que su hijo ingresara a una propiedad de Bariloche. Sin embargo, el mismo documento contenía una disposición que resultó decisiva para resolver el conflicto: pese a esos antecedentes, el padre también le había dejado bienes. El fuero Civil rechazó la demanda.

La controversia surgió en el marco de una sucesión familiar. La mujer sostuvo que su hermano había incurrido en una causal de indignidad para heredar, prevista en el Código Civil y Comercial para quienes cometen faltas graves contra una persona fallecida. Afirmó que su padre había expresado la voluntad de excluirlo de parte de su patrimonio como consecuencia de episodios de maltrato.

El reclamo se apoyó principalmente en un testamento otorgado mediante escritura pública años antes de su muerte. Allí, el padre estableció que uno de sus hijos no debía ingresar a una vivienda de Bariloche ni conservar objetos personales que le pertenecieran.

La disposición hacía referencia a una denuncia por violencia familiar que había tramitado años antes ante el Juzgado de Paz de la ciudad. La demandante también mencionó otro expediente por hechos de violencia que, según expuso, había sufrido ella misma. Consideró que esos antecedentes demostraban una conducta que justificaba la exclusión hereditaria.

El hermano rechazó la demanda y planteó una contradicción en el argumento de su hermana. Señaló que, si bien su padre lo había dejado fuera de la vivienda familiar, también le había reconocido derechos sobre otros inmuebles. Para su defensa, esa decisión impedía sostener que el testador hubiera querido privarlo por completo de la herencia.

El juez civil examinó el testamento y las pruebas incorporadas al expediente. La cuestión no se limitaba a determinar si habían existido episodios de violencia, sino también a establecer qué efectos jurídicos tenía la decisión posterior del padre de beneficiar a su hijo.

El Código Civil y Comercial contempla la indignidad como una causa de exclusión de la herencia ante determinadas conductas graves contra el fallecido, entre ellas el maltrato grave. Sin embargo, también establece que el perdón del causante hace cesar esa indignidad.

La norma dispone que, cuando una persona otorga un testamento después de los hechos y beneficia a quien podría ser declarado indigno, esa decisión constituye una forma de perdón, salvo que se pruebe que desconocía las conductas atribuidas.

En este caso, el contenido del testamento fue determinante. El padre había distribuido bienes entre todos sus hijos y, respecto del hijo cuestionado, había dispuesto derechos vinculados con lotes de terreno..

El documento contenía una particularidad: el hombre expresó su voluntad de beneficiar a ese hijo a pesar de las agresiones y los actos graves que le atribuía. Para el juez, esa manifestación demostraba que conocía los antecedentes y que, aun así, había decidido incluirlo entre los beneficiarios de su patrimonio.

La sentencia consideró que esa voluntad reunía las condiciones del perdón previsto en el artículo 2282 del Código Civil y Comercial. También valoró que el testamento había sido formalizado mediante escritura pública y aprobado en el expediente sucesorio.

Con esos fundamentos, el el fallo Civil de Bariloche rechazó la acción de indignidad y mantuvo la condición de beneficiario testamentario del hermano demandado. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.