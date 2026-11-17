La propuesta se realiza por segundo año consecutivo y tiene un objetivo muy especial: que todos los niños y niñas puedan tener un juguete para las fiestas, a través de un gesto solidario que reúna a vecinos, instituciones y a toda la comunidad barilochense.

Luego de la primera experiencia realizada en 2025, desde el Municipio se busca darle continuidad a esta campaña y convertirla en una tradición de cada diciembre, con la participación de quienes quieran aportar su granito de arena para hacer felices a los más chicos.

A partir de este viernes, las personas interesadas en colaborar podrán acercar sus donaciones al Gimnasio Municipal N.º 3 “Alberto G. Icare”, ubicado en Santiago de Chile 499, que funcionará como punto de recepción de los juguetes.

Para garantizar que cada regalo pueda ser disfrutado en buenas condiciones, se solicita que los juguetes sean nuevos, estén completos y no requieran pilas externas. Además, se pide evitar aquellos que tengan características bélicas, con la intención de ofrecer obsequios seguros y adecuados para las infancias.

Una vez reunidas las donaciones, los juguetes serán distribuidos en los distintos barrios de Bariloche, para que la alegría de recibir un presente llegue a la mayor cantidad posible de hogares.

Desde la gestión del intendente Walter Cortés, junto al equipo de la Secretaría de Deportes, se apuesta nuevamente a esta propuesta que pone en primer plano la solidaridad y el compromiso de los vecinos, con la intención de sostenerla año tras año.

Con un juguete, por pequeño que sea, se puede regalar mucho más que un objeto: la emoción de abrir un paquete, la sorpresa de descubrir qué hay adentro y, sobre todo, una sonrisa que haga de esta Navidad un momento especial.