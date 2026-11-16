Lunes gris y fresco en Bariloche: cómo sigue el tiempo durante toda la semana

Tras un fin de semana primaveral, la segunda quincena de noviembre arrancó con lluvias débiles y un marcado descenso de la temperatura en la ciudad cordillerana. Las condiciones tenderán a estabilizarse recién hacia el final de la semana.

lunes 16 de noviembre de 2026

Luego de jornadas con temperaturas agradables durante el último fin de semana, el tiempo cambió drásticamente en San Carlos de Bariloche. Este lunes 16 de noviembre comenzó con cielo cubierto, alta humedad y precipitaciones débiles que marcan el inicio de una semana caracterizada por el ambiente fresco y el viento del sector oeste.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los reportes de Meteored, para la jornada de hoy se espera una temperatura mínima de 11 °C y una máxima que oscilará entre los 15 °C y 17 °C. Durante la mañana y parte de la tarde persistirán las lluvias débiles y el cielo cubierto, acompañados por vientos moderados del oeste con ráfagas que pueden alcanzar los 29 km/h, mejorando recién hacia la noche con cielo parcialmente nublado.

La semana

Según las proyecciones meteorológicas, la inestabilidad se mantendrá presente en los próximos días, con tardes frescas y viento persistente del sector oeste:

• Martes 17: Continuará el cielo parcialmente nublado a cubierto con probabilidad de lluvias débiles o chubascos aislados. La mínima descenderá a los 8 °C y la máxima rondará los 14 °C, con vientos leves a moderados del oeste.

• Miércoles 18: Persistirá la nubosidad variable con posibilidad de algunas lluvias débiles, manteniendo temperaturas frescas con una mínima de 8 °C y una máxima de 15 °C.

• Jueves 19: Se prevén condiciones mayormente nubladas y frescas, con marcas térmicas que oscilarán entre los 8 °C de mínima y los 14 °C de máxima, acompañadas por vientos moderados del oeste.

• Viernes 20: El cierre de la semana laboral presentará cielo con nubosidad variable y sin lluvias significativas, con una mínima de 8 °C y una máxima de 14 °C.

• Fin de semana (sábado 21 y domingo 22): Se anticipan jornadas con nubes y claros, viento moderado del oeste con ráfagas de hasta 38 km/h, mínimas en descenso hacia los 5 °C y máximas en torno a los 13 °C.