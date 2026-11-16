Los municipales celebraron su día con un gran asado junto a Walter Cortés

El intendente compartió los festejos por el Día del Empleado Municipal en el predio de AMEC, donde agradeció el trabajo diario del personal y destacó su compromiso con Bariloche.

lunes 16 de noviembre de 2026

En un clima de alegría, compañerismo y celebración, los trabajadores de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche disfrutaron de un gran asado por el Día del Empleado Municipal, con la presencia del intendente Walter Cortés, quien compartió el encuentro junto a gran parte de su equipo de trabajo.

La celebración tuvo lugar en el predio de AMEC y reunió a empleados de distintas áreas municipales en una jornada especial, que permitió dejar por un momento las tareas cotidianas para disfrutar de un encuentro entre compañeros y celebrar una fecha muy significativa para toda la familia municipal.



Durante el festejo, Cortés se dirigió a los presentes con un mensaje de agradecimiento y reconocimiento hacia los trabajadores, a quienes consideró una parte fundamental del funcionamiento de la ciudad y de las acciones que lleva adelante su gestión.

“Quiero decirles que en todo este recorrido me he sentido orgulloso de muchos empleados municipales que me acompañan”, expresó el jefe comunal, quien también recordó especialmente a quienes realizan sus tareas en horarios nocturnos para concretar las obras que necesita Bariloche.

En ese sentido, destacó que el trabajo municipal va mucho más allá de las oficinas y alcanza numerosos servicios esenciales para los vecinos, desde las obras de infraestructura hasta la asistencia y las actividades destinadas a distintos sectores de la comunidad.

El intendente también transmitió tranquilidad respecto de los derechos laborales y el cumplimiento de las obligaciones salariales, al asegurar que su administración mantendrá la previsibilidad en el pago de los sueldos y aguinaldos, además de remarcar la importancia de construir una Municipalidad que funcione cada día mejor.

“Nosotros tenemos que tener un gran equipo. Un gran equipo”, manifestó Cortés, al tiempo que convocó a los empleados a continuar trabajando unidos por el futuro de Bariloche y por una ciudad que brinde mejores respuestas a sus habitantes.

El tradicional asado fue también una oportunidad para compartir charlas, reencontrarse con compañeros de otras dependencias y disfrutar de un momento de distensión, en una celebración que tuvo como protagonistas a quienes sostienen diariamente los servicios municipales.

Antes de finalizar sus palabras, Walter Cortés agradeció de corazón a quienes lo acompañan en su tarea cotidiana y cerró con un afectuoso saludo: “Feliz día del municipal. A todos los compañeros y compañeras que me acompañan”.

De esta manera, los trabajadores municipales compartieron una jornada de encuentro y reconocimiento, con el orgullo de formar parte de una institución que está presente en la vida cotidiana de todos los barilochenses.