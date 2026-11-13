La Filarmónica de Río Negro llega a Bariloche con dos conciertos dedicados a Mozart

La Orquesta Filarmónica de Río Negro presentará este viernes y sábado un programa sinfónico-coral dedicado a Wolfgang Amadeus Mozart, en la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi. La propuesta incluirá el célebre Réquiem y la Sinfonía Concertante, con la participación de músicos, solistas y más de 80 cantantes de distintas agrupaciones corales de la provincia.

viernes 13 de noviembre de 2026

Bariloche será escenario de dos presentaciones especiales de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, que ofrecerá un programa dedicado íntegramente a Wolfgang Amadeus Mozart. Los conciertos se realizarán este viernes 13 de noviembre, a las 21.30, y el sábado 14, a las 12.30, en la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi.

Bajo la dirección artística y musical de Martín Fraile Milstein, la propuesta reunirá a músicos de la orquesta, solistas instrumentales y vocales, y un coro polifónico integrado por más de 80 cantantes provenientes de diferentes localidades rionegrinas.

El repertorio estará compuesto por dos obras fundamentales del compositor austríaco: la Sinfonía Concertante para violín, viola y orquesta y el Réquiem en re menor, K. 626, considerada una de las composiciones más trascendentes de la música sacra occidental.

Uno de los aspectos más destacados de esta producción será la participación del Coro Polifónico de la Filarmónica de Río Negro, conformado especialmente para este proyecto. La agrupación reúne a integrantes de Aitue Coral, Coral Melipal, Coro Capraro, Coro Juvenil Municipal, Coro de Cámara Municipal, Empinar, Ab imo corde, Agrupación Coral Cantores de Bariloche, Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche, Ensamble Bach Bariloche, Fundación Música Viva, Coro Municipal de Dina Huapi y cantantes independientes de General Roca.

El trabajo de preparación comenzó en abril y estuvo a cargo de Gimena Altman Beveraggi, quien asumirá la dirección coral durante las presentaciones. El proyecto representa una experiencia de integración artística entre músicos y agrupaciones corales de distintos puntos de la provincia.

Para la interpretación del Réquiem participarán cuatro solistas vocales rionegrinos: María Laura La Rosa, en soprano; Ana Belanko, en contralto; Lautaro Chaparro, en tenor; y Julián Herlein, en bajo.

Por su parte, la Sinfonía Concertante contará con Martín Pike en violín y Josefina Bugallo en viola, quienes tendrán a su cargo las partes solistas de esta obra.

Dos funciones en la Catedral de Bariloche

Las presentaciones tendrán lugar en la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, ubicada en Vicealmirante O'Connor 500, uno de los edificios emblemáticos de la ciudad.

La primera función será este viernes 13 de noviembre a las 21.30, mientras que la segunda se realizará el sábado 14 a las 12.30. Ambas fueron anunciadas con entrada gratuita. Sin embargo, la agenda oficial de la Filarmónica informa que las localidades para las dos presentaciones se encuentran agotadas.

La propuesta forma parte de la temporada artística de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, dependiente de la Secretaría de Cultura provincial, y busca promover el acceso a espectáculos musicales de calidad y generar espacios de encuentro entre artistas de diferentes localidades.

Con esta producción, Bariloche recibirá una propuesta musical de gran envergadura, que reunirá el talento de músicos y coreutas de la provincia en torno a dos obras emblemáticas de la historia de la música clásica.