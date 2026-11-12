Sanidad Animal despliega dos equipos en el vertedero para rescatar, castrar y vacunar perros

El operativo en el predio municipal continuará durante toda la semana e incluye captura de perros adultos, castración, vacunación antirrábica y desparasitación. Al mismo tiempo, otro equipo mantiene la atención en la sede ampliada del área.

jueves 12 de noviembre de 2026

Después del rescate y la atención de los cachorros abandonados en el vertedero municipal, la Dirección General de Sanidad Animal comenzó una nueva etapa de trabajo con los perros adultos que viven en el predio.

La gestión del intendente Walter Cortés acompaña el operativo y el fortalecimiento del área para atender los casos de abandono y las condiciones en las que se encuentran estos animales. La organización del servicio permite mantener dos equipos en actividad, uno en el vertedero y otro a cargo de las castraciones en la sede ampliada.

La primera camada rescatada ya recibió el alta veterinaria y sus integrantes se encuentran en proceso de adopción responsable. Ahora, las tareas incluyen el relevamiento y censo de los perros adultos, su captura segura, castración y vacunación antirrábica. También se entregarán pastillas desparasitarias a sus tutores.

Una de las mayores dificultades es acercarse y capturar a los perros. La disponibilidad de alimentos en el predio y la comida que les dan quienes concurren al lugar hicieron que métodos como las jaulas trampa no dieran el resultado esperado.

Para estas situaciones, el área incorporó cerbatanas con dardos tranquilizantes y capacitación específica para su uso bajo supervisión veterinaria. Durante la jornada se capturaron perros adultos que luego fueron intervenidos en el quirófano móvil.

El director de Sanidad Animal, Pablo Daniel Roque, destacó la capacidad de trabajo alcanzada por el área: “Después de un proceso sostenido de mejora de nuestros servicios, hoy podemos tener dos equipos trabajando en simultáneo: uno castrando en nuestra sede ampliada y otro abordando una problemática histórica en el vertedero. Esto no sucede por casualidad: hay inversión, planificación y una decisión política de fortalecer el Estado municipal para que esté presente donde la comunidad lo necesita”.

La atención también alcanza a los animales que llegan al vertedero con las personas que concurren a recolectar. Los trabajadores y quienes asisten habitualmente al predio fueron invitados a acercar a sus perros y gatos para acceder a castraciones gratuitas durante toda la semana.

Desde la Dirección agradecieron a Paula, referente de la ARB, por organizar los turnos y coordinar con los trabajadores de la cooperativa, muchos de los cuales van diariamente al vertedero con sus animales.

Por su parte, Noemí Cifre, jefa del quirófano, señaló: “Son intervenciones de mucha complejidad porque cada animal requiere un abordaje particular, desde la captura hasta la cirugía. Ponemos en juego toda nuestra experiencia en castraciones masivas y el trabajo coordinado de veterinarios y auxiliares para garantizar procedimientos seguros”.

Veterinarios, auxiliares, administrativos e inspectores de Fauna Urbana integran el equipo que continuará en el predio durante la semana. Con este trabajo, el Municipio busca atender a los animales abandonados, evitar nuevas camadas y prevenir enfermedades, mientras sostiene las castraciones habituales en su sede.