Chile: un camión cayó al fiordo al bajar de una barcaza en la Carretera Austral

El hecho ocurrió el domingo en Puerto Yungay, en el sur de Chile. El conductor salió de la cabina, fue rescatado por la tripulación y resultó ileso.

miércoles 11 de noviembre de 2026

Un camión de carga cayó al agua y se hundió el domingo 8 de noviembre, cerca de las 15, mientras desembarcaba de la barcaza Pitipulla en la rampa de Puerto Yungay, en la región chilena de Aysén. El vehículo quedó a más de 40 metros de profundidad.

Puerto Yungay, en la comuna de Tortel, es uno de los extremos del cruce del fiordo Mitchell hacia Río Bravo. Ese cruce en barcaza forma parte de la Carretera Austral y conecta por tierra el extremo sur de Aysén.

El conductor salió de la cabina y fue auxiliado por la tripulación de la barcaza, que le prestó primeros auxilios. La Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Aysén informó que no hubo personas lesionadas. Acudieron Bomberos, Carabineros y personal de Salud.

La Seremi informó que el camión cayó “por razones que se investigan”. El medio especializado PortalPortuario indicó que la barcaza habría comenzado a separarse de la rampa mientras el camión realizaba la maniobra. Ese dato no fue confirmado por las autoridades. Videos difundidos en redes sociales registraron la caída.

La Carretera Austral nace en Puerto Montt y para recorrerla hay que usar barcazas, como las de Hornopirén, Caleta Gonzalo y el fiordo Mitchell.