San Martín de los Andes: murió un motociclista tras embestir a una camioneta

El hecho ocurrió este martes en la Cuesta de los Andes, en la ciudad del sur de Neuquén. Es el segundo motociclista muerto en la región en dos días: el lunes había fallecido otro en Villa La Angostura.

miércoles 11 de noviembre de 2026

Un motociclista murió este martes en la Cuesta de los Andes, en San Martín de los Andes, al chocar contra una camioneta Volkswagen Saveiro.

Según la información preliminar, que no fue confirmada oficialmente, la moto, de alta cilindrada, circulaba en sentido descendente hacia el centro de la ciudad. La camioneta se encontraba retomando la ruta. Las causas del choque se investigan.

Personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El deceso se confirmó en el lugar.

En el operativo participaron la Policía de Tránsito, el SIEN, el Cuerpo de Ordenadores de Tránsito y Transporte y Bomberos Voluntarios.

El choque generó congestión en el sentido hacia el centro de San Martín de los Andes. Se cerraron las rotondas cercanas a la Cuesta de los Andes.

Al momento de la información se esperaba la llegada del fiscal o juez de turno. La investigación deberá establecer la mecánica del choque y las responsabilidades.

El antecedente del lunes

El lunes 9 de noviembre murió un motociclista de 68 años en Villa La Angostura, también en el sur de Neuquén. El hecho ocurrió en la Ruta Nacional 40, en el tramo del Camino de los Siete Lagos, a la altura del kilómetro 2139, cerca del camping Quintupuray y a unos 30 kilómetros de la localidad.

Según las primeras informaciones, el hombre perdió el control de la moto en una curva pronunciada y chocó contra un guardarraíl. Murió prácticamente en el acto. Había salido de Bariloche rumbo a Villa Traful.

Intervinieron Bomberos Voluntarios, personal del hospital de Villa La Angostura y la Comisaría 28. La investigación está a cargo del fiscal Adrián De Lillo. El cuerpo fue entregado a su hijo.