En congreso científico, Cortés expresó la "necesidad de generar nuevas fuentes laborales"

El intendente estuvo presente en la apertura del encuentro nacional de biotecnología que se realiza por primera vez en Bariloche, con la participación de investigadores, empresas, emprendedores y referentes del sector científico y tecnológico.

miércoles 11 de noviembre de 2026

Walter Cortés participó este miércoles 11 de noviembre de la apertura de BioArgentina 2026, que se desarrolla en el Hotel Sheraton de San Carlos de Bariloche, donde puso especial énfasis en la necesidad de transformar el conocimiento científico y la innovación en oportunidades concretas de empleo y desarrollo para la comunidad.

El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Turismo, Eric Guzmán, y el director general de Relaciones Institucionales de la Municipalidad, Antonio Zidar, en una jornada que reúne a representantes del ámbito científico, académico, empresarial y del sector público de distintos puntos del país.

La 13.ª edición del encuentro, organizada por la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), que este año cumple 15 años de trayectoria, se realiza bajo el lema “Conocimiento que crea valor” y tiene como sede a Bariloche por primera vez, lo que representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre la investigación, la producción y el desarrollo tecnológico.

Durante su intervención, Cortés agradeció a los organizadores por elegir la ciudad y brindó una cálida bienvenida a los participantes, al tiempo que resaltó la importancia de que estos espacios permitan generar iniciativas que tengan un impacto positivo en la vida cotidiana de las personas.

“La biotecnología representa precisamente eso, la posibilidad de poner la ciencia, la investigación y la innovación al servicio de la producción, el trabajo y la calidad de vida de las personas”, expresó el intendente.

En ese sentido, hizo especial referencia a la necesidad de generar nuevas fuentes laborales y señaló que una de las principales preocupaciones que recibe durante sus encuentros con vecinos está relacionada con la búsqueda de empleo. Por ello, consideró fundamental que el potencial científico argentino pueda traducirse en inversiones, nuevas empresas y oportunidades reales de trabajo.

Asimismo, el mandatario municipal puso en valor la trayectoria de Bariloche como ciudad de referencia en materia científica y tecnológica, con instituciones como INVAP, el Centro Atómico Bariloche, el CONICET y las universidades, que forman parte de un entramado de conocimiento reconocido a nivel nacional e internacional.

Cortés también remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y las instituciones científicas, al considerar que esa articulación resulta fundamental para impulsar proyectos que contribuyan al crecimiento de la ciudad y del país.

La ceremonia de apertura contó además con la participación de Sebastián Bagó, presidente de la Cámara Argentina de Biotecnología, junto a autoridades nacionales, provinciales y municipales, legisladores y representantes de instituciones científicas y académicas.

Entre las entidades presentes se destacaron la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Balseiro, INVAP, el INTA, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, además de empresas, startups, inversores y emprendedores vinculados al sector.

La jornada, declarada de interés científico, tecnológico, productivo y social por la Legislatura de Río Negro, contempla conferencias, paneles de intercambio y espacios de vinculación destinados a promover la transferencia de conocimientos y el surgimiento de nuevos proyectos.

Sobre el cierre de sus palabras, el intendente también hizo referencia a la historia científica de Bariloche y a los trabajos desarrollados décadas atrás en Isla Huemul, donde la gestión municipal impulsa tareas de puesta en valor con la intención de recuperar este espacio para las visitas y el conocimiento de su patrimonio histórico.

Finalmente, Cortés deseó una excelente jornada a los participantes y expresó su expectativa de que el encuentro permita establecer nuevos vínculos, compartir experiencias y concretar iniciativas que beneficien a la comunidad.