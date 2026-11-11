Río Negro consolida la prevención del cáncer de mama con más de 5.400 estudios realizados en el año

El Ministerio de Salud presentó el balance de las acciones de prevención y detección temprana del cáncer de mama, con un total de 5.400 estudios mamográficos realizados entre enero y octubre de 2026. Los resultados reflejan el alcance territorial de las políticas sanitarias, especialmente durante la campaña de octubre, y refuerzan la importancia del acceso a los controles para favorecer el diagnóstico de la enfermedad.

miércoles 11 de noviembre de 2026

El sistema sanitario provincial reafirma su compromiso con la prevención y la detección temprana del cáncer de mama, la enfermedad oncológica más frecuente a nivel mundial y una de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres. En este marco, las mujeres de entre 50 y 69 años pueden acceder a mamografías gratuitas y sin necesidad de orden médica en los hospitales públicos de Río Negro, durante todo el año.

El punto más destacado de esta política pública se concentró en el mes de octubre, período en el cual se realizaron 860 mamografías, de las cuales 582 correspondieron a la población objetivo, mujeres de 50 a 69 años, alcanzando al 67,6% de dicha población en ese lapso y marcando un aumento significativo en el acceso.

Alcance anual de la medida

El Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, se refirió a los resultados obtenidos: “Hicimos un relevamiento del curso del programa de detección y tamizaje de cáncer de mama en la provincia de Río Negro y estamos muy conformes con los resultados. Observamos un aumento significativo de los tamizajes realizados en la población objetivo, que son mujeres de 50 a 59 años”. Venimos con este curso desde el año 2024 a la fecha, así que esto nos incentiva a seguir trabajando”.

En términos prácticos, el Ministro resaltó la ruptura de barreras burocráticas para facilitar el diagnóstico: “Hemos mejorado el acceso de pacientes al sistema de salud. Hemos firmado una resolución por la cual mantenemos la posibilidad de que cualquier mujer en la edad donde debe tamizarse, que son entre los 50 y los 69 años, se pueda acercar a cualquier hospital de la provincia que cuente con mamógrafo para hacerse el estudio sin ningún requisito y sin ninguna orden médica”.

Asimismo, Thalasselis subrayó el valor médico de esta estrategia: “Esto ha sido un elemento muy importante que nos permitió aumentar significativamente el acceso de pacientes a este estudio tan importante. Esto es importante porque permite a una mujer detectar lesiones incipientes y poder abordarlas desde el punto de vista de los tratamientos que existen para el cáncer de mama, que tienen una efectividad muy alta y permiten la curación en más del 90% de los pacientes”.

“Esto vino para quedarse, esto es una resolución del Ministerio de Salud y una acción sanitaria promovida por el Ministerio y por el Gobernador Wereilneck para dar acceso a todas las mujeres rionegrinas a un estudio de mamografía, no solamente en el mes de octubre, sino en todos los meses del año”, enfatizó.

El tamizaje y su funcionamiento

Thalasselis explicó que el tamizaje consiste en un estudio realizado con un equipo de rayos que examina la mama para detectar lesiones indicativas de cáncer de mama. A partir de dichos hallazgos, se establece el diagnóstico, su confirmación mediante biopsia y la posterior aplicación de los tratamientos adecuados según la evolución de la lesión.

Para garantizar la accesibilidad geográfica, la provincia cuenta con mamógrafos operativos distribuidos estratégicamente en 12 hospitales de la red pública:

Zona Andina: San Carlos de Bariloche y El Bolsón.

Zona Atlántica y Valle Medio: Viedma, San Antonio Oeste, Choele Choel y Río Colorado.

Alto Valle: Villa Regina, General Roca, Allen, Cipolletti y Catriel.

Región Sur: Ingeniero Jacobacci.

Aquellas localidades que no disponen del servicio de mamografía podrán realizar la gestión descentralizada de turnos, por lo que se insta a las vecinas a comunicarse con su centro de salud más cercano para informarse sobre fechas y horarios programados.

De este modo, con acciones concretas y una mirada federal e inclusiva, el Gobierno de Río Negro reafirma que la salud pública es una prioridad absoluta de su gestión, garantizando una cobertura sanitaria equitativa, de calidad y con presencia efectiva en cada rincón del territorio de la provincia de Río Negro.