Estaba en silla de ruedas pero se paró para robar bebidas y romper el blindex de un super
Tres sujetos fueron detenidos por efectivos de la Policía de Río Negro, luego de sustraer bebidas alcohólicas de las góndolas de un supermercado y provocar daños al forcejear con el personal de seguridad del establecimiento.
El hecho ocurrió este martes a las 19.30 en un local ubicado en Moreno y Onelli. Los autores consumían bebidas alcohólicas en la periferia del local y cuando ingresaron, ocultaron bebidas alcohólicas entre sus prendas.
Cuando intentaron cruzar la línea de cajas sin abonar la mercadería, personal de seguridad los interceptó y se produjo un forcejeo en el que provocaron daños en los vidrios del acceso al comercio.
Uno de ellos estaba en silla de ruedas pero la abandonó para ingresar al comercio; luego utilizó la silla para golpear el blindex del local.
La Comisaría Segunda tomó conocimiento del episodio y en las inmediaciones procedió a detener a los tres autores del hecho delictivo, quienes deberán comparecer ante la Justicia por una causa que fue caratulada como Hurto y Daños.