Estaba en silla de ruedas pero se paró para robar bebidas y romper el blindex de un super

Tres sujetos intentaron sustraer bebidas alcohólicas de un supermercado. Uno de ellos, que estaba en silla de ruedas, se paró para delinquir y luego utilizó la silla para romper los vidrios del comercio.

miércoles 11 de noviembre de 2026

Tres sujetos fueron detenidos por efectivos de la Policía de Río Negro, luego de sustraer bebidas alcohólicas de las góndolas de un supermercado y provocar daños al forcejear con el personal de seguridad del establecimiento.

El hecho ocurrió este martes a las 19.30 en un local ubicado en Moreno y Onelli. Los autores consumían bebidas alcohólicas en la periferia del local y cuando ingresaron, ocultaron bebidas alcohólicas entre sus prendas.

Cuando intentaron cruzar la línea de cajas sin abonar la mercadería, personal de seguridad los interceptó y se produjo un forcejeo en el que provocaron daños en los vidrios del acceso al comercio.

Uno de ellos estaba en silla de ruedas pero la abandonó para ingresar al comercio; luego utilizó la silla para golpear el blindex del local.

La Comisaría Segunda tomó conocimiento del episodio y en las inmediaciones procedió a detener a los tres autores del hecho delictivo, quienes deberán comparecer ante la Justicia por una causa que fue caratulada como Hurto y Daños.