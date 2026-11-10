Delincuentes robaron pertenencias usando un arma para amenazar a las víctimas: hay un detenido

Tres delincuentes cometieron dos robos similares, en uno de los cuales uno de ellos exhibió un cuchillo, en los que bajo amenaza sustrajeron varios dispositivos celulares a transeúntes: uno de los autores fue detenido.

martes 10 de noviembre de 2026

Ambos atracos ocurrieron en calle Mitre al 1600, siendo dos mujeres las víctimas del accionar de los malvivientes, quienes se apoderaron de distintos aparatos móviles.

En uno de los hechos, la pareja de la víctima forcejeó con los autores, momento en el que uno de ellos exhibió un arma blanca de gran porte.

Los sistemas de geolocalización de los aparatos orientaron a los investigadores al skatepark, en el centro de la ciudad, donde personal de la Comisaría Segunda identificó a uno de los sospechosos.

Al advertir su presencia, el sujeto se descartó del arma blanca que habría utilizado para amedrentar a las víctimas: fue reducido y detenido.

El presunto autor, de 31 años, fue imputado en una causa por robo agravado por el uso de arma blanca