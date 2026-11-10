Grave enfrentamiento entre hermanos y amigos: un muerto, dos heridos graves y cuatro detenidos

El episodio ocurrió este lunes por la noche y es investigado por la Policía y la Justicia. Las primeras versiones indican que hubo varias detonaciones. Entre los partícipes del conflicto hay hermanos y amigos. Hay dos heridos y cuatro detenidos.

martes 10 de noviembre de 2026

Un joven de 20 años murió y otros dos sujetos resultaron heridos de gravedad durante un confuso episodio ocurrido este lunes, alrededor de las 21, en calle Castex, entre Diagonal Gutiérrez y Brown, en Bariloche.

De acuerdo con los primeros datos que trascendieron de fuentes extraoficiales, en el lugar se habrían producido varias detonaciones, en el marco de un presunto enfrentamiento armado, del que participaron al menos seis personas.

Tanto las personas que resultaron heridas como las qu están detenidas son hermanos y amigos entre sí, lo que confirma la versión de que hubo un conflicto interno, por motivos que se desconocen.

La víctima fatal recibió una herida en el cuello, que poco después le provocó la muerte, cuando era asistido en el Hospital Zonal. Además, en el mismo episodio, los investigadores identificaron a otros dos sujetos, uno de los cuales recibió un disparo en el pecho y otro en una pierna.

Durante el proceso investigativo, los uniformados identificaron a cuatro personas - conocidas de los heridos- que admitieron haber participado del violento episodio, razón por la que quedaron detenidos y a disposición de las autoridades judiciales.