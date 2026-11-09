Gala lírica: fragmentos de óperas universales, con degustación de vinos patagónicos

El sábado 21 de noviembre a las 20 en la Sala Rautenstrauch, el Campus de Artes y Música Barilochee (CAMBA) presenta una propuesta novedosa: algunas de las arias, dúos y fragmentos más célebres de las grandes óperas de todos los tiempos. La música irá acompañada con una degustación de Cielos de Gualjaina, vinos de Patagonia.

lunes 09 de noviembre de 2026

La soprano Lucía González y el tenor Duilio Smiriglia actuarán en el Campus de Artes y Música Barilochee (CAMBA), junto al pianista y director musical Matías Chapiro, en la Gala Lírica, una original propuesta acompañada por la degustación de vinos de la bodega Cielos de Gualjaina.

La ópera es pasión, emoción, drama y belleza. Gala Lírica propone una experiencia intensa y cercana a través de algunas de las arias, dúos y fragmentos más célebres de las grandes óperas de todos los tiempos.

Por primera vez en la ciudad de Bariloche, los tres destacados artistas se reúnen para ofrecer un concierto especialmente concebido para disfrutar de la potencia y el virtuosismo de la voz lírica.

El programa recorre grandes momentos del repertorio operístico, desde Mozart, Rossini, Verdi y Puccini hasta otros grandes compositores del género, combinando arias de enorme impacto, apasionados dúos y escenas inolvidables.

Será algo más que un concierto tradicional. Cada obra será presentada y contextualizada por Matías Chapiro, director musical del espectáculo, quien acercará al público las historias, los personajes y las situaciones dramáticas que dan vida a cada escena. Una invitación a descubrir que detrás de cada gran aria hay una historia de amor, celos, deseo, tragedia, humor o esperanza.

Cielos de Gualjaina, vinos de Patagonia

"Integrándonos a la Tierra, guiados por el Cielo", anuncia la bodega de Gualjaina, Chubut, nacen vinos que expresan el paisaje patagónico a través de una elaboración singular: uvas, saberes ancestrales y ánforas de gres que acompañan su crianza. Un proyecto familiar que encuentra en la naturaleza su inspiración y en el vino una forma de expresar su territorio.

Los artistas

Lucía González es una soprano argentina formada en Córdoba, egresada del Instituto Superior de Educación Artístico-Musical Domingo Zipoli. Completó su formación en canto lírico junto a reconocidos maestros y desarrolló una intensa actividad artística tanto en el ámbito sinfónico como operístico.

Integró el Seminario de Canto del Teatro del Libertador San Martín y posteriormente el Coro Polifónico de Córdoba, participando en importantes producciones líricas. Entre sus actuaciones se destacan los roles de Violetta en La traviata, de Verdi, y participaciones en producciones de Werther y Suor Angelica.

En 2024 fue invitada como solista por la Orquesta Sinfónica de Córdoba, interpretando repertorio de Strauss y Verdi en el Teatro del Libertador. Su voz, musicalidad y sensibilidad escénica la convierten en una de las jóvenes figuras destacadas del panorama lírico argentino.

Duilio Smiriglia es uno de los tenores argentinos de mayor trayectoria y proyección internacional. Formado en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, completó estudios y perfeccionamiento en instituciones de Michigan, Frankfurt, Nueva York y Barcelona.

Ha desarrollado una importante carrera nacional e internacional, presentándose en escenarios de Nueva York, Miami, Londres, Madrid, Barcelona, Roma, San Petersburgo y otras importantes ciudades. Ha sido convocado en numerosas oportunidades por el Teatro Colón para asumir roles solistas y participó en producciones operísticas y conciertos en Argentina y el exterior.

Fue distinguido con el Premio Revelación de la Asociación de Críticos Musicales de la República Argentina y en 2019 fue reconocido como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Su repertorio abarca especialmente el gran repertorio italiano y belcantista, con interpretaciones de personajes como Almaviva, Tamino y otros grandes roles del repertorio lírico.

Matías Chapiro es pianista, director musical, arreglador, productor y docente. Es egresado del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón en la carrera de Dirección Musical de Ópera, donde se formó con maestros como Reinaldo Censabella, Bruno D’Astoli y Susana Frangi. También estudió dirección orquestal y coral con destacados maestros argentinos.

Cuenta con una extensa trayectoria como pianista de ópera, maestro preparador y repertorista. Trabajó en el Teatro Argentino de La Plata y actualmente integra la temporada lírica del Teatro Colón. Ha colaborado además con compañías como Buenos Aires Lírica y Juventus Lyrica.

Como maestro preparador participó en más de 40 títulos operísticos, incluyendo obras de Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, Händel, Ravel, Berg, Ligeti y Weill, entre otros. Es además docente del Instituto Superior de Ópera del Teatro Colón.

En su actividad artística también se destaca por sus trabajos como arreglador y director musical en teatro y música popular, por los que obtuvo el Premio Hugo a Mejores Arreglos Musicales en 2017.

En Gala Lírica, Chapiro tendrá además a su cargo la conducción musical y el relato que permitirá al público comprender y disfrutar cada una de las escenas desde una perspectiva cercana y amena.

No es necesario ser un experto en ópera para disfrutar de esta propuesta. La selección del repertorio y la explicación de cada escena permiten que tanto quienes conocen profundamente el género como quienes se acercan a él por primera vez puedan emocionarse y disfrutar.

La propuesta combina grandes voces, virtuosismo, teatralidad y emoción, en un formato íntimo y cercano que permite apreciar en toda su dimensión el talento de los intérpretes.

Todo esto tendrá como escenario el Campus de Artes y Música Bariloche, un espacio único de la Patagonia, ubicado en el entorno natural del Llao Llao, que suma a la experiencia artística un marco de extraordinaria belleza.

Entradas



Anticipadas

Generales: $25.000 + 11% de costo de servicio

Socios CAMBA: $20.000 + 11% de costo de servicio

Venta anticipada a través de Passline.

En puerta

Generales: $30.000

Socios CAMBA: $25.000

Para más información, consultar las redes y canales oficiales de la Asociación Camping Musical Bariloche.