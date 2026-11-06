“Entre plumas y rocas: un recorrido entre el presente y el pasado”, una invitación imperdible

Los participantes tendrán la oportunidad de observar y reconocer las distintas especies de aves que habitan la zona costera y urbana en la actualidad. Asimismo, se abordará la historia de aquellas especies extintas a lo largo del tiempo.

viernes 06 de noviembre de 2026

La costanera del lago Nahuel Huapi se convertirá este sábado en el escenario de una enriquecedora experiencia de educación ambiental al aire libre. La Mesa Interinstitucional de Trabajo de la Red de Senderos Urbanos de Bariloche convoca a la comunidad a sumarse a la caminata guiada “Entre plumas y rocas: un recorrido entre el presente y el pasado”.

La cita está programada para mañana sábado 7 de noviembre, en el horario de 10:00 a 12:00 horas. El punto de encuentro inicial será el pie del icónico cartel con las letras de la ciudad, ubicado en el Puerto San Carlos, desde donde se emprenderá el trayecto a pie que culminará en las instalaciones del Museo Paleontológico.

Durante el itinerario, los participantes tendrán la oportunidad de observar y reconocer las distintas especies de aves que habitan la zona costera y urbana en la actualidad. Asimismo, se abordará la historia de aquellas especies extintas a lo largo del tiempo, facilitando la comprensión de la evolución y los cambios en la biodiversidad patagónica.

La propuesta no solo se enfoca en el aspecto ornitológico, sino que ofrece una mirada integral sobre la formación geológica del entorno. A través de explicaciones accesibles, los especialistas compartirán conceptos fundamentales para entender la formación de las rocas y los procesos geológicos que moldearon el paisaje actual.

El recorrido contará con el acompañamiento directo de profesionales e investigadores del Departamento de Zoología del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) de la Universidad Nacional del Comahue, junto al equipo técnico del Museo Paleontológico, garantizando un espacio de intercambio fluido con el público.

Se trata de una iniciativa abierta a personas de todas las edades, totalmente libre y gratuita. Para participar no se requiere inscripción previa, lo que favorece la asistencia espontánea de familias, vecinos y visitantes interesados en el patrimonio natural.

Desde la organización recomiendan asistir con calzado cómodo para caminar, abrigo, gorra, protector solar y agua para la hidratación personal. Adicionalmente, sugieren llevar binoculares para optimizar la observación de las aves y una bebida caliente para compartir al finalizar la jornada.