La Cordillera rionegrina será sede de tres competencias deportivas

Del 18 al 22 de noviembre, San Carlos de Bariloche será sede del Patagonia Bariloche by UTMB, una competencia internacional de trail running que forma parte del calendario de la UTMB World Series y reunirá a más de 4.500 corredores de distintos puntos del país y del mundo.

La carrera se desarrollará en senderos y sectores de montaña del Parque Nacional Nahuel Huapi, con seis distancias: 12K, 22K, 38K, 50K, 80K y 130K, esta última denominada Tronador. Los recorridos tendrán largadas y pasos por sectores emblemáticos de la ciudad, como los cerros Catedral, Otto y Bella Vista, mientras que el Centro Cívico será el punto de encuentro y llegada de la competencia.

La convocatoria también alcanzará a equipos técnicos, familiares y acompañantes, que se sumarán a la actividad turística de Bariloche durante los días del evento.

Dina Huapi será sede del Campeonato Argentino de Big Air

Entre el 20 y el 29 de noviembre, Dina Huapi recibirá la segunda fecha del Campeonato Argentino de Big Air 2026, organizado por la Asociación Argentina de Kite (AAK). La competencia reunirá a deportistas de distintos puntos del país en las playas del lago Nahuel Huapi.

El Big Air es una modalidad del kitesurf que se caracteriza por los saltos de gran altura y las maniobras aéreas de complejidad técnica. Las actividades podrán observarse desde la costa y estarán sujetas a las condiciones meteorológicas del período previsto, necesarias para el desarrollo de la disciplina.

La ubicación de Dina Huapi sobre la margen este del lago Nahuel Huapi y las condiciones de viento de la zona ofrecen un entorno propicio para la práctica de este deporte. El campeonato se incorpora así al calendario de actividades deportivas y turísticas de la localidad.

Más información: Asociación Argentina de Kite

El Bolsón se prepara para una nueva edición del Desafío Wayra

El 12 y 13 de diciembre, El Bolsón será escenario del Desafío Wayra 2026, una competencia de trail running que convocará a más de 600 corredores de la región, de distintos países de Sudamérica y de Europa, junto a sus familias y acompañantes.

La propuesta contempla siete modalidades deportivas, con recorridos por senderos de bosque nativo y sectores del cerro Piltriquitrón. El cronograma comenzará el sábado 12 con el Kilómetro Vertical (5K y 900 metros de desnivel positivo) y la carrera Kids. El domingo 13 se disputarán las distancias de 8K, 15K, 25K, 35K y 50K.

La llegada de corredores y acompañantes representa una oportunidad para la actividad turística y comercial de El Bolsón y la Comarca Andina, con movimiento en alojamientos, comercios y prestadores de servicios.

Una propuesta para las infancias

El Desafío Wayra también tendrá una propuesta destinada a niños y niñas, con una carrera organizada por categorías que incluye remera oficial, dorsal, largada y llegada, además de una medalla de reconocimiento.

A través del proyecto Wayra Kids, la organización busca facilitar la participación de las infancias de El Bolsón y la región mediante becas que cubren los costos de inscripción y participación para un cupo de 150 chicos y chicas.

Más información: www.desafiowayra.com.ar

Instagram: @desafio_wayra