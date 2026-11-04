Dina Huapi celebra su 40º aniversario con una imperdible fiesta popular

El municipio conmemorará cuatro décadas de historia con una ceremonia oficial el miércoles 25 de noviembre y un evento abierto a la comunidad el sábado 28 en la Plaza Modesta Victoria, con la participación de artistas locales y el cierre musical de Maggie Cullen.

miércoles 04 de noviembre de 2026

La localidad de Dina Huapi conmemorará su 40º aniversario con una serie de actividades que se desarrollarán durante la última semana de noviembre. Según se informó desde la organización, el programa contempla dos instancias centrales: un acto protocolar de carácter oficial y una celebración popular destinada a toda la comunidad, con el objetivo de reflejar cuatro décadas de historia, crecimiento e identidad compartida.

El primero de los encuentros tendrá lugar el miércoles 25 de noviembre. El acto protocolar está previsto para las 11:00 horas en el SUM Los Notros, ubicado en la calle Los Notros 555. Se trata de la instancia formal de la conmemoración, en la que se desarrollarán las alocuciones oficiales y las actividades protocolares previstas por el municipio para esta fecha emblemática.

La celebración abierta a la comunidad se realizará el sábado 28 de noviembre, desde las 17:00 horas, en la Plaza Modesta Victoria. El evento fue concebido como una fiesta popular que incluirá la participación de bandas y artistas locales, así como de colectividades de la zona, lo que aportará un carácter plural a la jornada. El cierre musical estará a cargo de Maggie Cullen.

Desde la organización se destacó que ambas actividades buscan convocar a los vecinos a compartir y participar de un aniversario que remite a la construcción colectiva de la identidad dinahuapense, al fortalecimiento de sus raíces y a la proyección de los desafíos futuros de la localidad. Asimismo, se invitó a la comunidad a asistir a las dos jornadas previstas para la conmemoración.

Con este programa, Dina Huapi dará inicio a los festejos por sus primeros cuarenta años, combinando la ceremonia institucional con una propuesta recreativa y cultural abierta a todo el público.