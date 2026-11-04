Realizarán controles oftalmológicos gratuitos para mayores de 18 años

El Hospital Modular del kilómetro 8 de San Carlos de Bariloche realizará una Campaña Oftalmológica Preventiva y Gratuita el jueves 5 de noviembre, de 8 a 12, destinada a personas mayores de 18 años.

miércoles 04 de noviembre de 2026

El Hospital Modular del kilómetro 8 de San Carlos de Bariloche realizará una Campaña Oftalmológica Preventiva y Gratuita el jueves 5 de noviembre, de 8 a 12, destinada a personas mayores de 18 años. La jornada permitirá acceder a controles para la detección de glaucoma, retinopatía diabética y patologías oftalmológicas de origen cardíaco.

La iniciativa busca promover el cuidado de la salud visual y facilitar el acceso a evaluaciones preventivas. Durante la actividad, los equipos realizarán estudios orientados a identificar posibles afecciones y detectar de manera temprana distintas patologías oculares.

Esta jornada representa una oportunidad para que vecinos y vecinas puedan acceder a una evaluación de su salud visual, teniendo en cuenta la importancia de los controles periódicos y de la detección temprana de enfermedades que pueden comprometer la visión.

Desde la organización informaron que los cupos serán limitados y la atención se brindará por orden de llegada. Asimismo, aclararon que no se recetarán anteojos, ya que la campaña está enfocada en la prevención y detección de patologías oftalmológicas.

Se invita a toda la comunidad de Bariloche a acercarse y aprovechar esta propuesta gratuita de prevención y cuidado de la salud.