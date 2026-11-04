LLA impugnó las elecciones de convencionales y pidió revisar 48 mesas

La Junta Electoral Municipal debe resolver la presentación, que cuestiona el 14% de las mesas. De prosperar, podría cambiar la composición de la Convención Constituyente.

miércoles 04 de noviembre de 2026

La Libertad Avanza (LLA) impugnó los resultados de la elección de convencionales constituyentes de Bariloche, realizada el domingo, y solicitó la revisión de 48 de las 333 mesas habilitadas, el 14% del total. La Junta Electoral Municipal debe analizar el planteo antes de confirmar el escrutinio definitivo.

Norma Taboada, de la Junta Electoral, confirmó a Diario Río Negro que LLA presentó una protesta y una solicitud de revisión de urnas. Después del escrutinio provisorio, el cronograma electoral habilitó 48 horas para impugnar, plazo que venció el martes a las 18. Además de este escrito, la Junta debe resolver los votos recurridos y las actas de apertura y cierre del comicio.

El documento está firmado por la abogada Samantha Echenique, concejal de Cambia Río Negro. Según el texto, los fiscales de LLA detectaron en el recuento diferencias numéricas, datos faltantes y errores de confección en actas de escrutinio y telegramas. Señalan que en muchas mesas no consta la cantidad de electores ni de votos emitidos, que hay correcciones sin salvar, tachaduras y sobreescrituras, y que en una falta la firma de la autoridad de mesa. Estiman que las inconsistencias suman 500 votos de diferencia o más.

LLA pidió que, durante el escrutinio definitivo, se revisen actas y votos impugnados y, si corresponde, se abran las urnas cuestionadas. En su defecto, solicitó anular la votación en esas mesas.

Con el escrutinio provisorio, la Convención quedó integrada por ocho convencionales del oficialismo Estamos Haciendo Bariloche, encabezado por Yanina Sánchez, quien presidirá el cuerpo; tres de Fuerza Bariloche; dos de LLA; uno de Seamos Futuro y uno del Frente de Izquierda de los Trabajadores (MST-PTS). Hasta que se resuelvan los reclamos, los electos no podrán jurar ni comenzar a trabajar en la actualización de la Carta Orgánica Municipal.