Amenaza con armas a docentes y alumnos de una escuela privada: los graves antecedente del acusado

Un hombre de 71 años fue denunciado por exhibir armas de fuego a docentes y alumnos de un establecimiento educativo de los kilómetros. El acusado ya fue denunciado en 2025 por amenazar con un arma a un taxista, ocasión en la que se jactó de ser legítimo usuario del arma que portaba.

miércoles 04 de noviembre de 2026

Un hombre de 71 años está involucrado en un nuevo escándalo por exhibir y amenazar con armas de fuego a terceros, luego de haber sido denunciado en 2025 por un hecho similar por el que fue Juzgado.

Esta vez con el agravante de que algunas víctimas son menores de edad.

Se trata de D. F. quien, en abril del año pasado, exhibió un arma de fuego a taxistas de la Central luego de un altercado que el sujeto trató de resolver exhibiendo un arma calibre 9 mm. Tiene antecedentes anteriores por hechos como los mencionados.

El individuo está fuera de sus cabales y experimenta patologías psicológicas. Ahora el mismo sujeto fue denunciado por exhibir un arma a personal docente de la escuela técnica Los Andes, cuyo edificio de nivel secundario funciona en la calle Paseo de los Carpinteros.

El acusado es vecino del establecimiento educativo. De acuerdo a la información que trascendió, el septuagenario exhibió un arma de fuego a un docente del establecimiento, que estaba tomando fotografías de un cerco perimetral del colegio, donde había realizado un trabajo de herrería.

El vecino tuvo un cruce verbal con el docente, exhibió un arma de fuego y también lo apuntó.

La Comisaría 27 recibió otras denuncias por hostigamiento, amenazas y cruces verbales en los que Feinstein exhibió armas de fuego y tuvo tratos hostiles, tanto con docentes y padres de alumnos, como también con los mismos estudiantes.

El Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento del episodio pero, al menos por ahora, no tomó medidas relacionadas a las acusaciones.