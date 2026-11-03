El Bolsón: sobreseyeron a la mujer que intentó prender fuego a una empleada

La Justicia de El Bolsón resolvió sobreseer por inimputabilidad a una paciente de salud mental que se encontraba investigada por un violento episodio ocurrido el pasado 29 de agosto en una panadería de la localidad, donde roció con combustible a una empleada e intentó prenderle fuego.

martes 03 de noviembre de 2026

La decisión judicial se fundamentó en los resultados de los peritajes médicos y psicológicos, que determinaron que la mujer atravesaba una grave descompensación psíquica al momento del hecho, situación que le impedía comprender la criminalidad de sus actos. La investigación había sido iniciada bajo la calificación de tentativa de homicidio y, tras la resolución, se dispuso que la paciente continúe internada bajo tratamiento médico y custodia.

De acuerdo con los antecedentes reunidos durante la investigación, la mujer ingresó al establecimiento comercial y protagonizó una situación de extrema violencia al arrojar combustible sobre una de las trabajadoras, para luego intentar encender fuego utilizando encendedores.

La empleada logró defenderse y repeler la agresión, mientras que otras personas que se encontraban en el lugar intervinieron rápidamente para auxiliarla. El episodio dio origen a una causa judicial en la que se investigaron las circunstancias del ataque y, especialmente, el estado de salud mental de la persona involucrada al momento de cometer los hechos.

En el transcurso del proceso judicial, tanto la Fiscalía como la Defensa coincidieron en solicitar que se declarara la inimputabilidad de la mujer, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones realizadas por profesionales especializados.

Los informes elaborados por el Cuerpo de Investigación Forense y el área de Salud Mental establecieron que la paciente presentaba una grave alteración de su estado psíquico y que necesitaba atención médica permanente, además de permanecer internada en un establecimiento adecuado para su tratamiento.

A partir de estas conclusiones, la Justicia determinó que no correspondía continuar con la persecución penal, dejando expresamente establecido que el sobreseimiento por inimputabilidad no implica una atribución de culpabilidad penal.

Sin embargo, la resolución judicial también contempló la necesidad de adoptar medidas de seguridad, teniendo en cuenta las condiciones de salud de la paciente y los riesgos señalados en los informes profesionales.

En ese sentido, la magistrada ordenó que la mujer continúe internada bajo custodia y dispuso que posteriormente sea trasladada a un centro especializado en salud mental que reúna las condiciones necesarias para su atención. Hasta tanto se concrete esa derivación, permanecerá alojada en el Hospital de El Bolsón, donde deberá continuar con el tratamiento médico obligatorio y bajo las medidas de resguardo establecidas judicialmente.

La disposición tendrá, en principio, vigencia hasta el próximo 25 de noviembre a las 14:00 horas, momento en el que la jueza de ejecución deberá evaluar nuevamente la situación a partir de los informes clínicos que presenten los profesionales responsables de su atención. En esa instancia se determinará si corresponde mantener las medidas de seguridad, modificarlas o disponer su cese, de acuerdo con la evolución del estado de salud de la paciente y las evaluaciones médicas correspondientes.

Finalmente, en la resolución también se tuvieron en cuenta antecedentes relacionados con episodios similares protagonizados por la mujer, así como la consideración de que actualmente persiste un riesgo para terceras personas. Por otra parte, se informó que continúa bajo investigación judicial una causa vinculada con un hecho posterior ocurrido dentro del centro hospitalario. De esta manera, si bien la investigación por el ataque a la empleada de la panadería concluyó con el sobreseimiento por inimputabilidad, la paciente permanecerá bajo atención médica y supervisión judicial, mientras se define su derivación a un establecimiento especializado.