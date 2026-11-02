Intenso trabajo de cuadrillas municipales para mejorar las calles tras las lluvias

Con maquinaria vial, camiones y equipos municipales, los trabajos incluyen el aporte y la distribución de ripio, el repaso y la nivelación de las calles.

lunes 02 de noviembre de 2026

La Municipalidad de Bariloche continúa trabajando de manera sostenida en la recuperación de las calles de ripio, luego del prolongado período de lluvias que afectó a la ciudad y la región. Las seis delegaciones municipales mantienen sus equipos desplegados para avanzar en el acondicionamiento de las calzadas y mejorar las condiciones de tránsito.

Las tareas están a cargo de las delegaciones Centro, Sur —Pampa de Huenuleo—, El Cóndor, Cerro Otto, Lago Moreno y Cerro Catedral, cuyas cuadrillas vienen interviniendo desde hace varios días en numerosos sectores de sus respectivas jurisdicciones.

Con maquinaria vial, camiones y equipos municipales, los trabajos incluyen el aporte y la distribución de ripio, el repaso y la nivelación de las calles. Estas intervenciones permiten corregir irregularidades y recuperar superficies deterioradas por las precipitaciones y el tránsito.

El avance de las tareas depende de las condiciones del tiempo y del estado del suelo, por lo que los equipos aprovechan cada jornada favorable para continuar con las mejoras. La recuperación se realiza de manera progresiva, con el objetivo de llegar a los distintos barrios y dar respuesta a las necesidades de los vecinos.

Desde el Municipio se solicita paciencia y comprensión a la comunidad mientras se desarrollan los trabajos, tanto en los sectores donde ya interviene la maquinaria como en aquellos que aún esperan su repaso. También se pide circular con precaución cerca de las cuadrillas y respetar las indicaciones del personal.