100 viviendas del Procrear serán para policías y empleados del hospital y 55 para el municipio

La finalización de las viviendas se llevará adelante a partir de la firma de un convenio entre el gobernador Weretilneck y el intendente Walter Cortés

lunes 02 de noviembre de 2026

Luego del importante anuncio que realizó el gobierno de Río Negro sobre las 155 viviendas del Procrear que quedaron paralizadas ante el desfinanciamiento de Nación, el gobernador Alberto Weretilneck recorrió la obra y anunció cómo serán entregadas.

Los departamentos se ubican en el barrio El Cóndor y tienen un avance cercano al 31%. Tras la paralización de la obra pública por parte del Gobierno Nacional, las viviendas quedaron inconclusas y por ello la Provincia decidió asumir su finalización. “Vamos a pagar lo que ya está construido a Nación y con fondos rionegrinos vamos a terminar los departamentos”, remarcó el mandatario provincial.

La finalización de las viviendas se llevará adelante a partir de la firma de un convenio entre el gobernador Weretilneck y el intendente Walter Cortés para recuperar el proyecto habitacional y dar respuesta concreta a la demanda de la comunidad, con financiamiento 100% provincial.

Weretilneck indicó que 80 de las unidades serán para personal policial “que decida elegir a Bariloche como lugar de trabajo, permitiéndoles contar con un lugar para vivir”. Otras 20 tendrán como destino personal de salud del Hospital local “para que médicos y profesionales que no tengan su vivienda y que quieran venir desde cualquier rincón del país o del mundo, tengan un lugar donde residir”. Las restantes 55 viviendas tendrán como destinatario a la Municipalidad, que podrá disponer de las mismas por ser propietaria de las tierras.