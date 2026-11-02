El gobierno de Neuquén administrará y mejorará con varias obras la Ruta de los 7 Lagos

La Provincia establecerá y decidirá el plan de obras e inversiones a ejecutar sobre la traza.

lunes 02 de noviembre de 2026

La provincia de Neuquén y Nación firmaron el traspaso de la Ruta 40, tramo de los 7 Lagos, como parte de una serie de convenios para avanzar, además, con obras de infraestructura hídrica y viviendas en la provincia.

Entre los acuerdos se destacan la ejecución del Canal Aliviador de Vaca Muerta, el traspaso de la gestión de dos corredores viales y la finalización de 140 dúplex del plan Procrear en Centenario

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, acordaron que la transferencia de la Ruta 40 Siete Lagos sea como parte de una “gestión integral” que incluya la Circunvalación de Villa La Angostura.

De acuerdo a lo informado por el gobernador en sus redes sociales, el entendimiento permitirá que la Provincia asuma la administración de esos corredores y pueda planificar y ejecutar tareas de mantenimiento y mejoras.

Figueroa destacó que se trata de caminos utilizados diariamente por los neuquinos y que el traspaso dará mayor capacidad de decisión al gobierno provincial sobre su conservación. La provincia informó que este acuerdo abre la posibilidad de que Neuquén intervenga directamente en la planificación de trabajos sobre dos sectores viales importantes para el turismo y la conectividad de la región cordillerana.

Acuerdo con Vialidad Nacional

Por otra parte, se firmó un acuerdo con el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, por el cual el organismo nacional cede a la Provincia la gestión integral de las tareas de ejecución de obras, conservación, mejoramiento, mantenimiento integral y prestación de servicios sobre el tramo de la ruta nacional N° 40 entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes, desde la progresiva 2116,14 hasta la 2211,43.

La Provincia se encargará del mantenimiento y ejecución de obras; conservación, mejoramiento y mantenimiento de calzada, banquinas, zona marginal de camino, puentes, señalamiento vertical y horizontal, sistema lumínico, condiciones de seguridad, señalética y condiciones estructurales del pavimento; limpieza y conservación de alcantarillas y sumideros; reparación y/o reposición de barandas; conservación y reposición de taludes y contrataludes, entre otras tareas.

La Provincia establecerá y decidirá el plan de obras e inversiones a ejecutar sobre la traza. Podrá realizar las tareas por administración, mediante terceros o a través del sistema de gestión, contratación y certificación que estime más conveniente, y aportará el financiamiento necesario. Podrá promover la implementación de un esquema de concesión de obra pública por peaje sobre todo o parte de la traza.

Otro de los acuerdos viales es para la cesión de la posición contractual de la obra de la Circunvalación de Villa la Angostura. Para poder finalizar las tareas pendientes de la obra, era necesario que Vialidad Nacional ceda su posición contractual a la Provincia. Se trata del contrato suscripto entre el organismo nacional y la unión transitoria de empresas entre CODI, Conevial y Vial Agro La Angostura.

La Provincia se encargará de abonar a la empresa los certificados de avance de obra de los trabajos priorizados para la rehabilitación y mantenimiento de las calzadas emitidos con posterioridad a la suscripción del convenio.

El 12° Distrito Neuquén de Vialidad Nacional y la Provincia elaborarán, en un plazo de 10 días hábiles, un acta de constatación de avance y ejecución de la obra realizada, la cual deberá contener el informe de las tareas pendientes.

El Estado nacional mantendrá a su exclusivo cargo la responsabilidad por el reconocimiento, tramitación y pago de los certificados de obra correspondientes a los trabajos efectivamente ejecutados con anterioridad a la fecha de corte que surja del acta de constatación y a la suscripción del presente acuerdo.