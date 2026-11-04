Alertas para Argentina de la derrota de Trump

El riesgo país se duplicó desde julio y el Banco Central perdió ritmo de compras. A eso se suman el resultado electoral en Estados Unidos y la devaluación del real.

miércoles 04 de noviembre de 2026

La derrota de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos del martes se suma a un deterioro financiero que ya venía en curso en Argentina. En julio, con el riesgo país en 402 puntos, el Gobierno esperaba recuperar el acceso a los mercados internacionales y que el indicador bajara a 300. Hoy está en 831.

Al escenario local se suman dos hechos externos. El primero es el triunfo de Lula da Silva en Brasil, que llevó el dólar de R$4,97, tras la primera vuelta, a R$5,50 el martes: una suba de más del 10%. El segundo es la derrota de Trump, principal aliado de Javier Milei y clave en el respaldo financiero de Washington.

Un relevamiento del economista Amílcar Collante compara ocho variables entre julio y noviembre.

Las señales de alarma

-Riesgo país: pasó de 400 a 831 puntos en cuatro meses.



-Deuda en dólares en el mercado local: el Gobierno ya no puede colocar títulos, algo que sí podía en julio.



-Mercados internacionales: siguen cerrados, igual que en julio.



-Merval: cayó casi 28% en dólares, de 2.060 a 1.486 puntos.

-Reservas: en julio el BCRA compraba u$s106 millones diarios en promedio. En las últimas diez ruedas hubo cinco sin compras, y el martes no compró por segundo día consecutivo. Aún debe sumar unos u$s3.000 millones entre noviembre y diciembre para cumplir las metas con el FMI.

-Tipo de cambio real multilateral: bajó de 86 a 81,7 puntos, con pérdida de competitividad que se agrava por la devaluación brasileña.

-Financiamiento de empresas y provincias: las emisiones de obligaciones negociables y títulos provinciales en dólares cayeron más de 51%, de u$s1.960 millones a u$s951 millones.

-Crédito en dólares: su expansión pasó de u$s1.043 millones a u$s48 millones, una desaceleración superior al 95%.

El dólar y la presión cambiaria

La devaluación del real, de 10% en una semana y media, llega cuando el Gobierno intenta sostener estable el tipo de cambio. En la City se preguntan cuánto tiempo podrá mantenerse esa estabilidad si Brasil sigue depreciando su moneda.

La demanda privada de dólares sigue alta: en octubre, los ahorristas compraron unos u$s2.500 millones en los bancos, un volumen similar al de agosto y septiembre.

En las dos primeras jornadas de la semana, operadores detectaron indicios de intervención oficial para contener la volatilidad, en una rueda con caída de los títulos argentinos. La contradicción entre un dólar relativamente estable y un riesgo país por encima de los 800 puntos es una de las principales preocupaciones en el mercado.