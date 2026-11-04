Hallaron una ojiva de cañón en el barrio 29 de Septiembre de Bariloche

Un operativo antibombas se desplegó este miércoles por la mañana. El sector fue perimetrado y aún no hay datos sobre la procedencia ni la antigüedad del objeto.

miércoles 04 de noviembre de 2026

Un operativo antibombas se desplegó este miércoles por la mañana en el barrio 29 de Septiembre de Bariloche, tras el hallazgo de un elemento de artillería de grandes dimensiones. El procedimiento se realizó en inmediaciones de las calles Cascada Motoco y Cascada Río Bonito, y según las primeras informaciones se trata de una ojiva de cañón.

Tras el aviso se estableció un perímetro de seguridad para evitar la circulación de personas por el sector y preservar la zona hasta la llegada de los especialistas. El operativo comenzó pasadas las 10, con la intervención de la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la fuerza federal que cuenta en la ciudad con los elementos para una detonación programada.

Hasta el momento no se informó oficialmente más detalles sobre la procedencia ni la antigüedad del elemento.