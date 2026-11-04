Bariloche: se detectó un auto con pedido de secuestro judicial

La tecnología de lectura automática de patentes permitió detectar en Bariloche un Fiat Palio que tenía un pedido de secuestro judicial vigente solicitado por un juzgado de San Martín de los Andes. El vehículo fue localizado por personal policial en avenida Bustillo y Biedma y trasladado a la Comisaría 27°.

miércoles 04 de noviembre de 2026

El procedimiento tuvo lugar este martes por la tarde cuando el sistema identificó el paso del auto por la zona de Ruta 82 y Virgen de las Nieves. La alerta llegó al 911 RN Emergencias, desde donde se transmitió la información para que efectivos policiales intervinieran y localizaran el rodado.

Tras interceptarlo en avenida Bustillo y Biedma, los uniformados identificaron al conductor y realizaron las consultas correspondientes a través del sistema policial. Si bien no surgieron requerimientos sobre la persona, la verificación del vehículo confirmó que registraba un pedido de secuestro vigente.

La medida había sido solicitada por el Juzgado Civil y Comercial de San Martín de los Andes. A partir de esa constatación, el Fiat Palio fue trasladado a la Comisaría 27° y quedó en calidad de secuestro preventivo, en cumplimiento del requerimiento judicial.

El operativo muestra cómo la incorporación de herramientas tecnológicas permite ampliar la capacidad de detección y respuesta policial.

La utilización de estos sistemas forma parte de la estrategia del Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, para fortalecer la prevención mediante la integración de personas, tecnología y datos en tiempo real, y mejorar la coordinación entre los centros inteligentes de seguridad y las unidades policiales.