El Club Nahuel Huapi elige nuevas autoridades: una lista opositora busca cambiar la conducción histórica

Alberto Rodríguez, integrante de la lista Nahuel, cuestionó la demora en convocar a la asamblea y planteó la necesidad de renovar la gestión, fortalecer las distintas disciplinas deportivas y garantizar una mayor participación de los socios. La asamblea se realizará hoy a las 18.

miércoles 04 de noviembre de 2026

El Club Nahuel Huapi, una de las instituciones deportivas históricas de Bariloche, realizará este miércoles a las 18 una asamblea ordinaria en la que los socios elegirán a las nuevas autoridades de la comisión directiva. La elección tendrá una particularidad: por primera vez se presentará una propuesta opositora que busca disputar la conducción de la entidad y abrir una nueva etapa institucional.

Alberto Rodríguez, integrante de la lista Nahuel, explicó que vienen reclamando desde hace más de seis meses la convocatoria a una asamblea para renovar las autoridades.

Rodríguez cuestionó el funcionamiento de la actual conducción y aseguró que, de acuerdo con el estatuto, el mandato de la comisión directiva se encuentra vencido. Según explicó, la gestión lleva más de tres años, cuando el período establecido es de dos años, y sostuvo que tampoco se habían concretado oportunamente los mecanismos institucionales correspondientes, como la convocatoria a asamblea y la presentación de balances.

El dirigente relató que, junto a otros socios, presentaron distintas notas y reclamos ante las autoridades del club y organismos de Personería Jurídica de Bariloche y Viedma. También señaló dificultades para ingresar formalmente algunas presentaciones y cuestionó la falta de respuestas a los pedidos realizados.

Una propuesta de renovación

La lista Nahuel reúne a socios vinculados a distintas disciplinas deportivas y a la rama del padel del club. Entre sus integrantes se encuentra Nancy Mayor, candidata a vicepresidenta, cuya participación representa, según Rodríguez, una novedad en la historia institucional de la entidad.

El entrevistado explicó que varios de los integrantes de la propuesta son deportistas y socios que durante años participaron de la vida del club, pero que ahora decidieron involucrarse en su conducción.

También aclaró que la conformación de la lista estuvo condicionada por los requisitos de antigüedad establecidos en el estatuto, que exige diez años de asociación para ocupar cargos en la comisión directiva.

"Nosotros lo que queremos es cambio, apostar al deporte, escuchar al socio y hacer una gestión diferente a la que se está haciendo en el día de hoy", expresó Rodríguez al explicar los principales objetivos de la propuesta.

La participación de los socios, el eje de la convocatoria

Uno de los planteos centrales de la lista opositora es lograr una mayor participación de los asociados en las decisiones institucionales. En ese sentido, Rodríguez contó que solicitaron establecer una franja horaria para facilitar el voto y evitar que los socios deban esperar durante un debate prolongado.

Según indicó, ese pedido tampoco pudo ser presentado inicialmente por los canales habituales de la institución y debió ser enviado por otras vías.

Finalmente, convocó a los socios a acercarse a la asamblea y expresar su voluntad a través del voto. La jornada de hoy será clave para definir el futuro de una institución con una extensa trayectoria deportiva en Bariloche y que, en esta oportunidad, tendrá una elección con dos propuestas y la posibilidad de un cambio en su conducción.