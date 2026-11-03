Dos amigas apostaron por emprender en el rubro comercial y dieron vida a Rayadito

Con la experiencia de años de trabajo en comercios, decidieron encarar un proyecto propio. Así nació este lugar que vende ropa de bebés y niños y busca consolidarse en el centro de la ciudad.

martes 03 de noviembre de 2026

Hace menos de un mes, Rayadito abrió sus puertas en pleno centro de la ciudad, pero en realidad, ya había comenzado a crearse bastante tiempo atrás, cuando Cecilia y Vanesa, dos amigas barilochenses, empezaron a soñar con la posibilidad de tener un emprendimiento propio.

Con amplia experiencia en el rubro comercial, las jóvenes decidieron apostar por un espacio en el que todo estuviera pensado por ellas. “Lo primero fue encontrar el lugar”, contó Cecilia en diálogo con Económicas Bariloche.

Tras un tiempo de búsqueda, el local ideal apareció en la Galería del Sol, este icónico lugar de la ciudad que es visitado por turistas y residentes y que, de un tiempo a esta parte, comenzó a tener numerosas remodelaciones que la hacen ver renovada.

Una vez que encontraron el local, tuvieron que definir el rubro por el cual irían. Si bien sabían que sería algo relacionado con la indumentaria, la idea fue segmentarlo para tener más éxito y un público definido.

“Comenzamos pensando en ropa para bebés, pero luego nos dimos cuenta de que era limitada la edad, por lo que agregamos para niños y niñas y tenemos variedad de prendas hasta el talle 12”, indicó la joven y agregó que, de esta forma, “quizás viene un cliente a buscar algo para un bebé y puede llevar algo más para un hermanito”.

Sobre esto, consideraron que “es re lindo ver a futuros papás o mamás eligiendo ropa para el futuro hijo, con ilusión. Vienen abuelos, tías, superemocionados. Es un rubro que es muy lindo venderlo”.

Otra definición que no fue nada fácil fue elegir el nombre. Las jóvenes tenían algunas ideas, aunque “no nos terminaban de convencer”, hasta que pensaron en el Rayadito, un pajarito pequeño de los bosques patagónicos. “Es un pájaro chiquito, inquieto, curioso y nos gustó que sea algo vinculado a la zona”, destacaron.

Rayadito se encuentra en el local 5 de la Galería del Sol. Las amigas emprendedoras abrieron las puertas oficialmente a mediados de octubre, tras semanas de intenso trabajo para lograr dejar el local como verdaderamente querían.

“A pesar de abrir en baja y a mediados de mes, estamos supercontentas con la respuesta del público. Mucha gente de Bariloche viene, averigua precio y a todos les gusta mucho el local”, remarcaron con alegría.

En este sentido, destacaron que “le pusimos muchas ganas. Estamos acompañadas de la familia, que es superimportante. Nuestros seres queridos nos ayudaron un montón para lograr esto”.

Las dos jóvenes coincidieron en que las expectativas de acá al futuro son que el público que llega, conoce y elige Rayadito a la hora de comprar ropa de bebés o niños, “nos vuelva a elegir, que el cliente que compra una prenda, vuelva”.

Todo lo que ofrecen en el local es elegido cuidadosamente por Cecilia y Vanesa, “viajamos para buscar prendas, proveedores; es todo pensado a detalle y eso le da un toque especial para nosotras”, destacaron.

Rayadito abre de lunes a sábados de 11 a 14 y de 17 a 21 horas. Además, pueden encontrar todas las novedades en su perfil de Instagram @Rayadito.brc (Económicas Bariloche)