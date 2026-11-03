FEEBA reclamó medidas para aliviar los costos y proteger al comercio de cercanía

Uno de los principales planteos fue la reducción de Ingresos Brutos, tasas municipales y costos de energía eléctrica, factores que inciden directamente sobre los gastos operativos de los comercios.

martes 03 de noviembre de 2026

La entidad barilochense llevó los reclamos del sector a una reunión nacional de almaceneros, donde se planteó la necesidad de reducir la presión impositiva, controlar la competencia desleal y generar mejores condiciones para los pequeños comercios. Omar Alegría, referente de la Comisión de Almacenes y Mercados de Bariloche, participó del encuentro.

Los almacenes y comercios de cercanía de Bariloche enfrentan desafíos vinculados con los costos de funcionamiento, y la carga impositiva entre otros. Estas problemáticas formaron parte de los temas abordados por la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA) en el marco de una agenda nacional orientada a mejorar las condiciones de trabajo del sector.

A través de Omar Alegría, referente de su Comisión de Almacenes y Mercados, la entidad participó de la asamblea de la Confederación General de Almaceneros de Argentina, donde representantes de alrededor de 20 provincias coincidieron en la necesidad de avanzar con medidas que permitan sostener la rentabilidad de los pequeños establecimientos.

Uno de los principales planteos fue la reducción de Ingresos Brutos, tasas municipales y costos de energía eléctrica, factores que inciden directamente sobre los gastos operativos de los comercios.

También se reclamaron reglas más equitativas frente a las grandes superficies comerciales, mayores controles sobre la informalidad y medidas para evitar prácticas de competencia desleal.

Desde el sector señalaron que muchos comerciantes deben afrontar extensas jornadas de trabajo para mantener sus negocios, mientras los márgenes de rentabilidad se ven afectados por los costos fijos y las dificultades para incrementar las ventas.

Competencia desleal y reglas claras

Entre los temas abordados se destacó la necesidad de fortalecer los controles sobre los comercios que operan sin cumplir las mismas obligaciones que los establecimientos formalmente habilitados.

La Confederación solicitó a las autoridades nacionales, provinciales y municipales la conformación de una mesa de trabajo permanente para analizar estas problemáticas y avanzar en soluciones.

Además de los reclamos dirigidos a las autoridades, los representantes del sector coincidieron en que los almacenes necesitan incorporar herramientas para reducir costos y mejorar su competitividad.

En ese sentido, se destacó la importancia de la asociatividad entre comerciantes, mediante mecanismos de compras conjuntas, intercambio de información y estrategias compartidas que permitan acceder a mejores condiciones comerciales.

También se analizaron alternativas para reducir el consumo eléctrico, modernizar los sistemas de refrigeración y aprovechar las herramientas digitales para fortalecer la gestión de los negocios.

El objetivo es que los comercios puedan mejorar su rentabilidad aun en escenarios de consumo limitado, sin depender exclusivamente de un incremento de las ventas.

Bariloche en la agenda del sector

Los planteos fueron abordados durante la asamblea nacional realizada el 26 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, que reunió a representantes de alrededor de 20 provincias y contó con la presencia del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño; y el presidente de FECOBA, Fabián Castillo.

Desde FEEBA señalaron la importancia de dar continuidad a estos reclamos y avanzar en propuestas concretas que ayuden a los almacenes y mercados de Bariloche a reducir sus costos y sostener su actividad, en un contexto que exige cada vez más esfuerzo a los pequeños comerciantes.