Colocan un vallado permanente alrededor del monumento a Roca en el Centro Cívico

Las rejas, financiadas con donaciones privadas por el Instituto Rocaniano, comenzaron a instalarse hoy. La obra cuenta con aval de la Comisión Nacional de Monumentos y busca evitar nuevos daños a la estatua.

martes 03 de noviembre de 2026

Comenzó hoy la instalación de un vallado permanente alrededor del monumento a Julio Argentino Roca, en el centro de la plaza del Centro Cívico de Bariloche. La estructura impedirá el acceso directo a la escultura, que fue intervenida y dañada en distintas manifestaciones.

El presidente del Instituto Rocaniano, José Martiniano Duarte, informó a Voz Radio 103.7 que la entidad impulsó la obra durante cuatro años y que costó más de $50 millones. Según dijo, el dinero provino de donaciones de ciudadanos, comerciantes y empresarios de Bariloche y del resto del país, y parte de los materiales también fue donada. “El Estado no puso un peso, ni al pueblo le costó un peso”, afirmó.

El instituto se constituyó como asociación civil y presentó a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos un proyecto de protección y restauración, que fue aprobado. Duarte indicó que la obra tuvo el acompañamiento del intendente Walter Cortés y de autoridades nacionales.

La iniciativa se conoció en 2025. En agosto de ese año, el subsecretario de Cultura municipal, Martín Iriarte, respondió un pedido de informe de la concejal Roxana Ferreyra. Dijo entonces que el enrejado tenía la aprobación del organismo nacional, que la decisión final correspondía al Ejecutivo municipal y que el diseño buscaría integrarse con las rejas del propio Centro Cívico.

Duarte justificó el cerco por los daños que sufrió el monumento. Distinguió entre los robos de placas y otros elementos metálicos, que atribuyó a la necesidad, y las intervenciones motivadas por cuestionamientos históricos. En 2020, manifestantes intentaron derribar la estatua.

El monumento, inaugurado en 1940, fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1989. En 1999, una ley nacional declaró Lugar Histórico al Centro Cívico. Su permanencia en la plaza genera controversia: comunidades mapuches, organizaciones de derechos humanos y otros sectores cuestionan el papel de Roca en la Campaña del Desierto.

En 2023, la gestión del entonces intendente Gustavo Gennuso proyectó trasladar la estatua a la barranca que da al lago, entre los monumentos a Rosas y a Capraro. El plan, que contaba con autorización de la Comisión Nacional de Monumentos, no se concretó. La actual administración acompañó el proyecto de protección en el emplazamiento actual.