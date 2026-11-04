Río Negro convoca a los municipios turísticos a un encuentro de formación

La Secretaría de Turismo provincial se suma a la organización de las jornadas, que incluirán legislación, innovación, inversiones y sustentabilidad. La secretaria María Sol Canalda subrayó la necesidad de "normas claras" y de proteger los recursos que hacen atractivo a cada destino.

miércoles 04 de noviembre de 2026

La Secretaría de Turismo de Río Negro se incorpora este año a la organización del encuentro, con el objetivo de convocar a los municipios turísticos de la provincia y facilitar su participación en dos jornadas de capacitación, intercambio y formación sobre legislación, innovación, inversiones, sustentabilidad y protección del patrimonio.

La Secretaria de Turismo, María Sol Canalda, destacó la importancia de acercar estas herramientas a las localidades: “Queremos que los municipios rionegrinos sean parte de estos espacios, conozcan experiencias de otros destinos y puedan incorporar herramientas concretas para planificar su desarrollo turístico, cuidar su patrimonio y mejorar la gestión”.

El encuentro contará con la participación de intendentes, secretarios y directores de turismo, concejales, legisladores y equipos técnicos municipales. La propuesta permitirá compartir experiencias de distintas regiones del país y analizar problemáticas comunes, teniendo en cuenta las características y necesidades de cada destino.

La agenda estará organizada en torno a seis ejes: legislación turística y rol del contralor; inversiones y desarrollo; inteligencia turística e innovación; defensa y protección del patrimonio; sustentabilidad y nuevas tendencias; y gobernanza territorial.

En este sentido, Canalda señaló: “El turismo requiere cada vez más planificación y conocimiento. No se trata solamente de atraer visitantes, sino también de contar con normas claras, proteger los recursos que hacen atractivo a cada lugar y generar condiciones para que la actividad produzca oportunidades económicas en las comunidades”.

La participación de la Secretaría de Turismo también permitirá compartir herramientas y proyectos que se vienen desarrollando en Río Negro, como la digitalización de los trámites de habilitación turística, la incorporación de inteligencia artificial a través de RíoBot y el proyecto Identidad Río Negro, orientado a trabajar sobre la identidad, la calidad y el posicionamiento de la oferta turística provincial.

Estas iniciativas buscan simplificar los procedimientos administrativos, mejorar el acceso a la información y facilitar la tarea de municipios y prestadores, incorporando nuevas tecnologías a la gestión turística.

Para Río Negro, ser nuevamente sede de este encuentro representa una oportunidad para ampliar la participación de sus municipios en espacios nacionales de formación y debate, acercar experiencias de gestión a los destinos emergentes y acompañar a las localidades que buscan diversificar su oferta turística.

La convocatoria forma parte del trabajo que la Provincia desarrolla junto a los gobiernos locales para promover una actividad turística planificada, con criterios de sustentabilidad, protección del patrimonio y oportunidades de desarrollo económico en las distintas regiones rionegrinas.