Tránsito, comercios y ruidos molestos: las tareas de los nuevos preventores

Se oficializo la incorporación inicial de cuatro motocicletas con las que el personal recorrerá la ciudad para dar respuesta rápida a diversas problemáticas comunitarias.

martes 03 de noviembre de 2026

Los nuevos inspectores y preventores dependientes de la Secretaría de Protección Ciudadana ya fueron puestos en funciones. A través del acto administrativo firmado por el intendente Walter Cortés mediante la Resolución N.º 3565-I-2026, los agentes comenzaron oficialmente sus tareas operativas en la vía pública con el objetivo principal de reforzar el ordenamiento urbano y la seguridad vial en distintos puntos de la ciudad.

La medida contempla la incorporación inicial de cuatro motocicletas con las que el personal recorrerá la ciudad para dar respuesta rápida a diversas problemáticas comunitarias. La utilización de estos vehículos busca dotar al cuerpo municipal de una dinamización en los tiempos de respuesta, permitiendo abordar con mayor agilidad las situaciones de emergencia o faltas en la vía pública. Además, es importante mencionar que los agentes fueron equipados por completo por el municipio para su seguridad y la de terceros.



Según explicó el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Bais, los inspectores designados cuentan con facultades integrales que unifican las potestades del área de Tránsito y Transporte con las de Inspección General. De esta manera, el personal desplegado en la calle está habilitado legalmente tanto para labrar actas de infracción y secuestrar vehículos irregulares como para intervenir en establecimientos comerciales y ejecutar clausuras de ser necesario.

El plan de acción priorizará el abordaje de las reiteradas denuncias vecinales por ruidos molestos, enfocándose principalmente en el control de motocicletas que circulan con caños de escape libres o modificados. Desde el municipio remarcaron que el uso de estos escapes no originales altera el descanso de la comunidad, especialmente durante las horas de la noche en el sector céntrico y barrios aledaños.

Durante los primeros diez días de implementación, la fuerza municipal llevará a cabo una campaña con un marcado enfoque preventivo y educacional. A lo largo de esta primera etapa, los agentes informarán a los conductores sobre la obligatoriedad de regularizar los vehículos que no cumplan con la normativa vigente, otorgando un plazo antes de comenzar con la aplicación efectiva de sanciones y secuestros.

El esquema operativo adoptado toma como referencia el modelo de seguridad ciudadana implementado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2015. En ese marco, los agentes locales recibieron capacitaciones continuas en el uso de herramientas tecnológicas y nuevas técnicas de abordaje urbano orientadas a la resolución pacífica de conflictos.

Desde la Subsecretaría enfatizaron que el concepto de seguridad ciudadana se plantea desde una perspectiva holística e interdisciplinaria, que excede la labor puramente municipal. Por ello, el trabajo de campo articulará esfuerzos de manera transversal con el sistema educativo, el área de salud, las juntas vecinales y distintas organizaciones comunitarias mediante la realización de talleres y actividades de concientización.

Asimismo, en casos donde las situaciones escalen hacia episodios de violencia o contravenciones mayores, el cuerpo de preventores e inspectores contará con el auxilio y la coordinación directa de la Policía de la Provincia de Río Negro. El objetivo central planteado por la conducción municipal es disuadir la violencia y garantizar una convivencia armónica entre todos los vecinos.



La Resolución N.º 3565-I-2026 establece un cambio de función de carácter transitorio por el término de tres meses para el personal afectado a las tareas de prevención e inspección. Durante este período de prueba, la continuidad de los agentes estará sujeta a la realización y aprobación obligatoria del “Curso Preventor/Inspector de Seguridad Ciudadana” coordinado por la Dirección de Recursos Humanos, además de las evaluaciones médicas laborales correspondientes.

El texto oficial rubricado por el Ejecutivo municipal especifica la nómina de los trabajadores asignados a cada puesto. Quienes aprueben la instancia de formación consolidarán el puesto de Inspector de Seguridad, mientras que aquellos que no alcancen la acreditación requerida continuarán desempeñando sus tareas dentro del área bajo la categoría de Preventores Municipales.