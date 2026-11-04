Tres nuevos pasos elevados para cruzar 9 de Julio con mayor seguridad

Con recursos propios y el trabajo de la cuadrilla de Bacheo, la gestión del intendente Walter Cortés lleva adelante tres intervenciones que permitirán reducir la velocidad de los vehículos y mejorar los cruces peatonales en dos intersecciones de la ciudad.

miércoles 04 de noviembre de 2026

Cruzar la calle con mayor seguridad es el objetivo de los tres pasos peatonales elevados que la Municipalidad construye sobre 9 de Julio, dos de ellos en la intersección con 25 de Mayo y el tercero en el cruce con Vilcapugio, donde las nuevas estructuras cumplirán también la función de reductores de velocidad.

La cuadrilla municipal de Bacheo está a cargo de las tareas, que incluyen la preparación de los sectores y el hormigonado de los pasos elevados, además de los arreglos realizados en las cunetas para favorecer el escurrimiento del agua.

Las estructuras abarcan los 12 metros de ancho de la calzada y se extienden seis metros en el sentido de circulación, con un espacio central de dos metros destinado al paso peatonal y rampas de dos metros a cada lado, una disposición que obliga a disminuir la velocidad al atravesar el cruce.

Para cada paso se utilizan 15 metros cúbicos de hormigón H30, distribuidos en 7,5 metros cúbicos por cada mitad de la calzada, con la incorporación de acelerante de fragüe que permitirá prever su habilitación en aproximadamente 12 días, de acuerdo con las condiciones del material.

Durante esta etapa se hormigonó el primer paño de cada uno de los tres reductores, correspondiente a la mitad de la calzada, mientras que en los próximos días se completará el paño restante de cada estructura, por lo que se solicita a los vecinos y a quienes circulen por estos cruces hacerlo con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización y los sectores delimitados para permitir la continuidad de los trabajos y el fragüe del hormigón.

Estas mejoras forman parte del trabajo que impulsa la gestión del intendente Walter Cortés para reforzar la seguridad vial en los barrios, mediante obras ejecutadas con recursos propios y personal municipal que atienden una necesidad cotidiana de los vecinos.

Hasta que los pasos elevados estén habilitados, se solicita circular con precaución y respetar la señalización de obra, acompañando el trabajo de la cuadrilla y cuidando los sectores hormigonados durante el tiempo necesario para su fragüe.