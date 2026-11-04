Alivio fiscal y financiamiento para mejorar la competitividad

Frente a un escenario de apertura comercial y mayor competencia internacional, el Gobernador Alberto Weretilneck impulsa una serie de herramientas para que productores y empresas rionegrinas puedan invertir, incorporar tecnología y mejorar sus condiciones de producción. Beneficios impositivos, financiamiento y garantías crediticias forman parte de esta política económica provincial.

miércoles 04 de noviembre de 2026

“Todos nuestros esquemas productivos compiten con el mundo”, señaló el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, al explicar las dificultades que enfrentan las actividades locales frente a competidores internacionales con décadas de estabilidad económica y mejores condiciones de acceso al crédito.

Una de las principales herramientas es la Ley 5.766 de Promoción Económica e Industrial, que contempla beneficios para empresas que se radiquen, amplíen sus instalaciones o desarrollen nuevos proyectos en Río Negro. Incluye exenciones y reducciones en Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos, estabilidad fiscal por hasta diez años y bonos fiscales transferibles de hasta el 20% de la inversión base, que pueden alcanzar el 40% en proyectos liderados por mujeres.

A este régimen se suma la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que incorpora beneficios nacionales para proyectos de menor escala.

Por su parte, la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro cumple un papel central en el acceso a estas herramientas, mediante asistencia técnica, gestión de financiamiento y acompañamiento a empresas, pymes y emprendimientos. Durante su primer año de funcionamiento, acompañó 370 proyectos productivos de distintas regiones de la provincia.

“Esto viene acompañado de un conjunto de políticas públicas, como ha sido bajar Ingresos Brutos a las facturas de la luz, los incentivos a las inversiones y los bonos fiscales para las grandes inversiones”, explicó Banacloy.

En materia de crédito, la Provincia dispone de programas para adquirir maquinaria e insumos, incorporar tecnología, tecnificar el riego, instalar protección contra el granizo y agregar valor a las materias primas. Estas líneas contemplan distintas escalas de inversión y actividades productivas de todas las regiones de Río Negro.

Para facilitar el acceso a estos financiamientos, el Fondo de Garantías de Río Negro (FOGARÍO), brinda respaldo a productores y empresas que no cuentan con las garantías exigidas por las entidades financieras.

“Tenemos una herramienta que es el fondo de garantías de la provincia, que cuando ese productor, ese empresario necesita garantizar ese financiamiento y a veces le cuesta, tenemos un fondo de garantías de la provincia para tratar de apalancarlo y que consiga ese financiamiento”, explicó el Ministro.

“Sabemos que es difícil, sabemos que no es fácil, sabemos que venimos de un proceso de muchos años de inflación, de muchos años de falta de financiamiento”, reconoció Banacloy, al referirse a las condiciones que deben enfrentar las empresas rionegrinas para competir en los mercados actuales.

En ese contexto, el Ministro sintetizó el objetivo de la política provincial: “Sabemos que hay condiciones económicas que no dependen de la Provincia, pero tenemos herramientas propias para generar mejores oportunidades de inversión. Nuestro compromiso es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el sector privado pueda crecer, producir más y ser competitivo”.