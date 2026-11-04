El fin de semana reabre la tradicional caminata al cerro Las Buitreras: todo lo que tenés que saber

El paseo retoma el fin de semana su temporada de actividades. Cuáles son los valores, los horarios y cuáles son las rutas de acceso al tradicional paseo, ideal para disfrutar en familia.

miércoles 04 de noviembre de 2026

Las condiciones meteorológicas mejoraron, el invierno es parte del pasado y llegó el momento de disfrutar de las actividades al aire libre. Uno de los atractivos que capta el interés de los caminantes es el cerro Las Buitreras, una opción ideal para disfrutar en familia, en un entorno único y con paisajes que – parecen- sacados de otro planeta.

La familia Crespo, propietaria del establecimiento privado donde se encuentra el cerro, anunció la reapertura de la actividad desde el próximo fin de semana.

Recorrer el lugar es garantía de vivir una experiencia diferente, con la posibilidad de ver ejemplares de cóndores en su hábitat natural.

Ubicado a 25 kilómetros de Bariloche, la estancia “La Lucha” – donde se encuentra el complejo – es de fácil ubicación a través de las plataformas digitales de búsqueda, como Google Maps.

Hay dos formas posibles de acceso: a través de la ruta provincial 80, accediendo a través de la ruta de acceso al Aeropuerto local (más recomendable); o por La Paloma, continuando Esandi hasta cruzar el puente sobre el río Ñirihuau arriba y regresando hacia el aeropuerto local (más kilómetros de ripio, menos recomendable)

Valores y horarios

Los caminantes que quieran sumarse a la experiencia de La Buitrera, deberán tener en cuenta estos datos fundamentales:

El horario será de 9 a 16 horas. El predio cuenta con estacionamiento y antes de emprender la caminata, deberán registrarse en la vivienda familiar donde podrán adquirir productos caseros y recibir información sobre el atractivo turístico.

Valores: residentes $ 10.000; No residentes $ 15.000; Menores de 10 años $ 3.000; Extranjeros $ 20.000

Se puede pagar en efectivo, transferencia o con tarjeta de débito, al momento de registrarse.

Buena opción

La Buitrera se presenta como una opción ideal para quienes buscan desconectarse de los circuitos turísticos tradicionales de Bariloche. Su entorno estepario, el silencio profundo interrumpido solo por el viento y el vuelo de los cóndores, y el contraste con los clásicos paisajes de lagos y bosques de la ciudad, lo convierten en un atractivo que “parece de otro planeta”.

Recomendaciones: llevar agua, gorra, protector solar, calzado cómodo y efectivo para el pago de la entrada. El lugar cuenta con señalización en el sendero, pero no siempre hay cobertura de celular, por lo que se sugiere descargar mapas o tracks con anticipación.