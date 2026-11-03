Chapelco tendrá acceso 100% pavimentado hasta el Centro de Esquí

Se pavimentarán los 5 km que unen la Ruta Nacional 40 con el estacionamiento del Centro de Esquí. Las obras comienzan en los próximos días y estarán terminadas para la próxima temporada invernal.

martes 03 de noviembre de 2026

Chapelco anuncia el inicio de una obra histórica y largamente esperada: la pavimentación de los 5 kilómetros de camino que unen la Ruta Nacional 40 con el estacionamiento del Centro de Esquí.

Sumada al estacionamiento, ya pavimentado el verano pasado, esta obra permitirá que a partir del próximo invierno los visitantes disfruten de una experiencia de acceso completamente sobre pavimento.

Es una obra esperada por quienes visitan Chapelco durante todo el año, tanto en invierno como en verano. La inversión mejora la seguridad y el confort de turistas, trabajadores, prestadores de servicios y de toda la comunidad que transita a diario por una de las rutas más importantes de la región.

El nuevo acceso potencia las actividades en cada estación. Además de la nieve, Chapelco ya proyecta su agenda de propuestas de verano para las próximas temporadas.

El camino pavimentado permitirá incrementar la frecuencia de visitantes durante los doce meses del año, que podrán disfrutar de los servicios de la base y del paseo en la nueva Telecabina —la más moderna del mundo—, instalada en tiempo récord durante el primer semestre del año.

La obra comenzará en los próximos días con el objetivo de estar totalmente terminada para el inicio de la próxima temporada invernal.