Pavimentarán el ingreso al cementerio municipal

Este miércoles comenzaron las tareas de nivelación del acceso al predio. Una retroexcavadora y un topógrafo trabajan en la preparación del terreno para la futura pavimentación.

miércoles 04 de noviembre de 2026

El acceso al Cementerio Municipal comenzó a tomar una nueva forma este miércoles 4 de noviembre, con el inicio de los trabajos previos a su pavimentación. La intervención apunta a facilitar el ingreso y mejorar la circulación de quienes visitan el lugar.

Durante esta primera jornada, una retroexcavadora realizó movimientos de suelo, mientras que un topógrafo intervino para establecer los niveles necesarios. A partir de estas tareas se acondicionará la superficie sobre la que luego se ejecutará el pavimento.

Con este nuevo frente de obra, el Municipio da continuidad a las mejoras que viene impulsando la gestión del intendente Walter Cortés en el cementerio. El objetivo es atender distintas necesidades del predio y ofrecer mejores condiciones a las familias que concurren.

En los últimos meses, la renovación abarcó trabajos en los paredones del predio, el futuro Crematorio Municipal y el oratorio, junto con la construcción del mausoleo destinado a recibir los restos de Carlos Wiederhold y de nuevos nichos, estos últimos realizados con personal y recursos municipales. A esas intervenciones se sumaron mejoras en seguridad, accesibilidad, iluminación y abastecimiento de agua.

Ahora, la preparación del acceso suma una intervención en un sector de uso cotidiano, por el que ingresan tanto los visitantes como quienes desarrollan sus tareas en el Cementerio Municipal.