Pavimentarán el ingreso al cementerio municipal
El acceso al Cementerio Municipal comenzó a tomar una nueva forma este miércoles 4 de noviembre, con el inicio de los trabajos previos a su pavimentación. La intervención apunta a facilitar el ingreso y mejorar la circulación de quienes visitan el lugar.
Durante esta primera jornada, una retroexcavadora realizó movimientos de suelo, mientras que un topógrafo intervino para establecer los niveles necesarios. A partir de estas tareas se acondicionará la superficie sobre la que luego se ejecutará el pavimento.
En los últimos meses, la renovación abarcó trabajos en los paredones del predio, el futuro Crematorio Municipal y el oratorio, junto con la construcción del mausoleo destinado a recibir los restos de Carlos Wiederhold y de nuevos nichos, estos últimos realizados con personal y recursos municipales. A esas intervenciones se sumaron mejoras en seguridad, accesibilidad, iluminación y abastecimiento de agua.
Ahora, la preparación del acceso suma una intervención en un sector de uso cotidiano, por el que ingresan tanto los visitantes como quienes desarrollan sus tareas en el Cementerio Municipal.